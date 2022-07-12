Правда ли, что по заказу США в Украине работали над вирусом, переносимым комарами?(17)
Минобороны РФ раскрыло детали американского проекта Р-268, в рамках которого Украина якобы занималась разработкой вируса, передающегося через укус комара. По словам СМИ, целью разработок было распространение вирусов подобных вирусу Зика, денге и вирусу жёлтой лихорадки. Мы проверили, правдивы ли эти заявления.
16 июня 2022 года Минобороны РФ (МО) сделало очередной доклад о военно-биологической деятельности США в Украине, особенно остановившись на проекте „Пи-268“ (Р-268). Целью проекта якобы было создание вируса, способного инфицировать комаров вида Aedes. Выбор комаров вида Aedes, по словам МО, был „неслучайным“, так как этот вид способен переносить жёлтую лихорадку, лихорадку Зика и денге. МО рассказало и о других случаях в истории, когда США заражали отдельные группы населения при помощи комаров. Согласно докладу, Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко (КНУ) уже завершил разработку вирусного препарата, который был доставлен в США „для проведения полевых аэробиологических исследований“. Десятки крупных российских изданий и телеканалов в тот же день сообщили со ссылкой на МО, что „США планировали распространять вирус через комаров-кусак“, таким образом превратив их в биооружие.
В поддержку своих заявлений МО опубликовало три документа:
1) письмо за 2006 год от исполнительного директора Украинского научно-технологического центра (УНТЦ) совету директоров центра с просьбой одобрить совместный проект с Университетом штата Колорадо;
2) план проекта Р-268;
3) проектное предложение.
МО также перевело документы на русский язык и выделило особо интересные места жёлтым маркером:
более 30% участников — бывшие учёные с опытом разработок в области оружия массового поражения;
главная цель исследования — использовать вирус комаров в стратегиях по контролю и противодействию болезням, происходящим от кровососущих насекомых, например денге;
участники проекта — исследователи из Киевского национального университета — произведут из личинок жёлтолихорадочного комара Aedes aegypty препарат „Вироден“;
разработанный препарат „Вироден“ (1 кг) будет доставлен в Университет штата Колорадо в рамках гранта 316 от Фонда национальных институтов здравоохранения США (Фонд NIH);
„Вироден“ — препарат на основе денсонуклеотидного вируса жёлтолихорадочного комара (AeDNV). Бучацкий разработал этот продукт для контроля над кровососущими насекомыми. AeDNV крайне заразен среди комаров.
МО не уточняет, откуда у них появились эти материалы. В открытом доступе нам их найти не удалось. Тем не менее в отчёте УНТЦ за 2006 и 2007 годы действительно есть упоминание проекта P-268 с бюджетом в $20 000 и названием „Производство „Виродена“ для субдоговора по гранту 316, выделенного Фондом NIH Университету штата Колорадо“. На сайте NIH тоже есть упоминание гранта 2006 года Университету штата Колорадо на проект „Вмешательство в репликацию вируса денге у комаров“. Так что можно предположить, что документы, опубликованные МО, — не подделка и проект P-268 действительно существовал.
Но в чём на самом деле заключался проект? Мы обратились к тем самым документам, опубликованным МО. В документе „План проекта“ написано: „Главная цель исследования — использовать вирус денсонуклеоза комаров и метод трансдукции в стратегиях по контролю и противодействию болезням, таких как денге, передаваемым москитами. В идеальной перспективе денсовирус распространится на всю популяцию комаров и повлияет на их продолжительность жизни таким образом, что заражённые женские особи умрут до того, как смогут переносить вирус денге“. То есть целью проекта было изготовление препарата „Вироден“, способного заражать комаров и препятствовать распространению таких болезней, как денге, жёлтая лихорадка и лихорадка Зика.
В документе „Проектное предложение“ препарат описан более детально: „Вироден — препарат на основе вируса денсонуклеоза жёлтолихорадочного комара (AeDNV). Профессор Бучацкий разработал этот продукт для контроля над москитами. AeDNV крайне заразен среди комаров, при этом не заражает людей, позвоночных животных и беспозвоночные виды“. Ожидаемые результаты проекта — „1 кг Виродена будет доставлен доктору Карлсону из Университета штата Колорадо для исследования действенности AeDNV для снижения эффективности передачи вируса денге комарами вида Aedes aegypti».
Таким образом, никаких разработок новых вирусов в Украине не предполагалось. Ещё в 1972 году препарат „Вироден“ был создан киевскими учёными. Впоследствии профессор КНУ Леонид Бучацкий написал несколько статей об этом препарате. Многие зарубежные учёные признают эффективность „Виродена“ в контроле над москитами, но отмечают недостаток полевых испытаний в разных климатических зонах. Видимо, этот пробел и решили закрыть в Университете штата Колорадо в ходе исследования 2006 года „Вмешательство в репликацию вируса денге у комаров“. Для этого Университет заказал КНУ производство необходимого количества препарата (1 кг), который потом доставили в США для проведения дальнейших исследований эффективности.
Но зачем же тогда проектное предложение уточняет, что „более 30% участников — бывшие учёные с опытом разработок в области оружия массового поражения“? Дело в том, что МО пренебрегло ещё одной деталью. Совместный проект Университета штата Колорадо и КНУ осуществлялся под эгидой УНТЦ. УНТЦ — международная организация, созданная после окончания холодной войны, в 1993 году, с целью предотвращения распространения знаний, связанных с оружием массового уничтожения (ОМУ). Для достижения этой цели УНТЦ привлекает к сотрудничеству бывших учёных в области ОМУ из Украины, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Узбекистана, работников закрытых научных центров и лабораторий бывшего СССР. Проекты УНТЦ дают возможность создать рабочие места для бывших „оружейников“ и направить их деятельность в мирное русло. Поэтому каждое проектное предложение УНТЦ уточняет, сколько бывших специалистов в сфере ОМУ будет вовлечено в проект.
Более того, в 1992 году в Москве с той же целью была учреждена аналогичная организация — Международный научно-технический центр (МНТЦ) с штаб-квартирой в Москве. Доноры МНТЦ — Канада, США, 27 стран ЕС, Япония, Норвегия и Южная Корея. Реципиенты — Россия, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Республика Кыргызстан и Таджикистан. Всего за годы своей деятельности МНТЦ выделил более $1 млрд, и около 70% этих средств были вложены в Россию. В проектах МНТЦ приняли участие около 60 000 российских учёных, имеющих отношение к производству ОМУ. Наиболее значимые проекты МНТЦ в России — помощь российским предприятиям в создании приборной базы, обучение и повышение квалификации российских специалистов, финансовая поддержка института „Вектор“, занимающегося исследованиями особо опасных инфекций, налаживание связей российских научных организаций с Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Россия вышла из организации в 2015 году.
Подводя итог, можно сказать, что проект P-268 не предполагал разработку вируса, который мог бы передаваться через укусы комаров. Напротив, его целью было предотвращение распространения этих болезней. Причиной ошибочных выводов стала неверная интерпретация фактов, изложенных в проектной документации.
Итог: Неправда.