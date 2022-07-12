Правда ли, что по заказу США в Украине работали над вирусом, переносимым комарами?

16 июня 2022 года Минобороны РФ (МО) сделало очередной доклад о военно-биологической деятельности США в Украине, особенно остановившись на проекте „Пи-268“ (Р-268). Целью проекта якобы было создание вируса, способного инфицировать комаров вида Aedes. Выбор комаров вида Aedes, по словам МО, был „неслучайным“, так как этот вид способен переносить жёлтую лихорадку, лихорадку Зика и денге. МО рассказало и о других случаях в истории, когда США заражали отдельные группы населения при помощи комаров. Согласно докладу, Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко (КНУ) уже завершил разработку вирусного препарата, который был доставлен в США „для проведения полевых аэробиологических исследований“. Десятки крупных российских изданий и телеканалов в тот же день сообщили со ссылкой на МО, что „США планировали распространять вирус через комаров-кусак“, таким образом превратив их в биооружие.

МО не уточняет, откуда у них появились эти материалы. В открытом доступе нам их найти не удалось. Тем не менее в отчёте УНТЦ за 2006 и 2007 годы действительно есть упоминание проекта P-268 с бюджетом в $20 000 и названием „Производство „Виродена“ для субдоговора по гранту 316, выделенного Фондом NIH Университету штата Колорадо“. На сайте NIH тоже есть упоминание гранта 2006 года Университету штата Колорадо на проект „Вмешательство в репликацию вируса денге у комаров“. Так что можно предположить, что документы, опубликованные МО, — не подделка и проект P-268 действительно существовал.

Но в чём на самом деле заключался проект? Мы обратились к тем самым документам, опубликованным МО. В документе „План проекта“ написано: „Главная цель исследования — использовать вирус денсонуклеоза комаров и метод трансдукции в стратегиях по контролю и противодействию болезням, таких как денге, передаваемым москитами. В идеальной перспективе денсовирус распространится на всю популяцию комаров и повлияет на их продолжительность жизни таким образом, что заражённые женские особи умрут до того, как смогут переносить вирус денге“. То есть целью проекта было изготовление препарата „Вироден“, способного заражать комаров и препятствовать распространению таких болезней, как денге, жёлтая лихорадка и лихорадка Зика.