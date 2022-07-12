В Кремле ответил российскому гроссмейстеру на критику шахматной федерации
Гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что в положительных результатах российских шахматистов на международных турнирах отсутствует вклад Федерации шахмат России (ФШР).
В интервью „Газете.Ru“ Сергей Карякин раскритиковал Федерацию шахмат России (ФШР), заявив о том, что большинство побед российских шахматистов происходит не благодаря федерации. „У нас очень талантливые шахматисты, они много работают и добиваются успехов, но в этом нет никакого участия ФШР. Это важный момент, который нужно понимать. Это и стало причиной написания поста: я знаю, что все не так, как выглядит со стороны, и мне захотелось рассказать правду“, — сказал гроссмейстер.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина и председатель попечительского совета Российской шахматной федерации Дмитрий Песков заявил, что России создает спортсменам хорошие условия и демонстрирует высокие показатели.
„Федерация дает высокие показатели и создает для спортсменов хорошие условия. Много достижений. Надеемся, будет еще больше! Ждем матч за корону!“, — сказал Песков.
Международная шахматная федерация (FIDE) отстранила Карякина на полгода от всех соревнований под эгидой организации из-за поддержки войны в Украине. В начале мая апелляционная палата комиссии по этике и дисциплине FIDE отклонила апелляцию Карякина.