В Кремле ответил российскому гроссмейстеру на критику шахматной федерации

В интервью „Газете.Ru“ Сергей Карякин раскритиковал Федерацию шахмат России (ФШР), заявив о том, что большинство побед российских шахматистов происходит не благодаря федерации. „У нас очень талантливые шахматисты, они много работают и добиваются успехов, но в этом нет никакого участия ФШР. Это важный момент, который нужно понимать. Это и стало причиной написания поста: я знаю, что все не так, как выглядит со стороны, и мне захотелось рассказать правду“, — сказал гроссмейстер.