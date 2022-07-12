Другие виды
12.07.2022, 12:00

В Индии мошенники создали фальшивую лигу по крикету и обманывали российских игроков на ставках

 
Petiste poolt korraldatud "India kriketi kõrgliiga" kohtumine.
Petiste poolt korraldatud "India kriketi kõrgliiga" kohtumine.
ФОТО: Twitter

В Индии задержали мошенников, которые создали на ферме фальшивую лигу по крикету и обманывали российских игроков на ставках.

Мошенники организовали несуществующую Индийскую лигу по крикету – роли игроков разных команд исполняли переодетые фермеры. Каждому такому „игроку“ платили по 400 рупий (примерно 1.40 евро) за игру.

Фейковые игры транслировались на ютуб-канале мошенников. На этих играх была даже графика, где отображался счет и составы команд.

Для создания атмосферы использовались аудиозаписи звуков болельщиков с реальных игр по крикету, а также записи голоса реального индийского комментатора. Однако стадион (которого на самом деле не было) никогда не показывали, снимая только игровую площадку и игроков крупным планом.

Был организован специальный телеграм-канал для россиян, где игроки делали ставки на матчи. В зависимости от числа ставок ход игры меняли прямо в прямом эфире.

Фейковая лига просуществовала до плей-офф. Когда проводили первые четвертьфинальные матчи, мошенников задержала полиция.

Российские игроки успели перевести преступникам около 300 тысяч рупий (3 тысячи евро). Сообщается, что вся эта затея, скорее всего, управлялась из России.

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