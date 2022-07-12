Новым руководителем TLT назначен экс-глава Департамента транспорта

„Задачи TLT по организации общественного транспорта столицы и развитию предприятия очень амбициозны с учетом целей Таллинна в области мобильности и углеродной нейтральности. Большой опыт руководства в сфере транспорта, которым обладает Кайдо Падар, создает хорошую основу для эффективного управления организацией“, - сказал Лаури Лаатс, который 8 июля был избран председателем совета АО „Таллиннский городской транспорт“.

Кайдо Падар приступит к работе 3 августа, срок его полномочий в качестве члена правления TLT составит 5 лет. Согласно договору, брутто-зарплата председателя правления организации будет составлять 7 500 евро. Компенсация за использование автомобиля не предусмотрена. Максимальный объем расходов на обучение в год будет равен размеру месячного оклада, в соответствии с установленным в городе порядком.

„АО „Таллиннский городской транспорт“ – предприятие, обслуживающее как жителей, так и гостей города. Принимая это во внимание, можно двигаться вперед. Другой аспект – деятельность в качестве коммерческой организации. Это означает, что нам необходимо проанализировать доходы - есть ли возможность получить дополнительный доход, увеличить ценность существующих активов и подумать над тем, как нарастить эффективность в качестве коммерческой организации. Для меня, как для руководителя, идеальная ситуация, к которой я должен стремиться, - чтобы каждый человек, работающий на предприятии, чувствовал гордость за организацию, за своих коллег и за себя“, - сказал Кайдо Падар.