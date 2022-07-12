„В условиях инфляции рационально расходовать больше. Нет смысла держать резервы, тогда вы просто платите штраф со своих денег“, - сказал Хельме в понедельник в передаче „Välistund“ на радиостанции Vikerraadio.

Хельме сослался на период, когда он был министром финансов в правительстве Юри Ратаса, которому большую часть своего пребывания у власти пришлось бороться с коронавирусным кризисом. Тогда эстонское государство также брало кредиты, хотя и относительно меньше, чем другие европейские страны. „Ясно, что все [страны] берут в долг и тратят“, - добавил Хельме.

Он обосновал такие расходы обесцениванием денег из-за инфляции, из-за чего в будущем на ту же сумму денег можно будет купить меньше, чем сейчас. По словам Хельме, инфляция в 20% сродни налогу на благосостояние, когда благосостояние каждого человека урезается на 20%. „Но в то же время и 20% вашего долга тает каждый год“, - пояснил он. При этом Хельме отметил, что такая ситуация не может продолжаться очень долго, и вскоре правительствам придется затормозить расходы.

„Однажды деньги закончатся, после чего деньги начнут отбирать у предприятий и людей - в виде инфляции, девальвации или т.п. В какой-то момент придется урезать щедрые социальные пособия, с помощью которых привлекаются голоса избирателей“, - сказал он.

По прогнозу Хельме, процентные ставки по кредитам могут вырасти до 10%, и это будет иметь очень тяжелые последствия, например, для тех, кто платит жилищные кредиты. Предприятия также могут столкнуться с проблемами. По мнению Хельме, ожидаемое уменьшение предложения денег и рост процентных ставок также будут иметь последствия для государственного бюджета.