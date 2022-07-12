В Эстонии появился новый сервис по аренде автомобилей MyBee. Звучит знакомо?
На рынке Эстонии заработал комплексный сервис по аренде автомобилей MyBee. Транспортное средство можно арендовать через приложение всего за несколько минут и получить на расположенной в Таллинне парковке. За ним стоит материнская компания CityBee, другого сервиса по аренде автомобилей.
„По опыту как CityBee, так и MyBee мы можем увидеть, насколько потребитель жаждет долгосрочной и быстрой оформляемой аренды автомобиля. Глобальная тенденция показывает то же самое – с течением времени всё меньше людей хотят иметь личный автомобиль, и всё чаще они пользуются услугами каршеринга или аренды. Изменению мышления также способствовали трудности с доставкой автомобилей у автодилеров в последние годы“, – объяснил причину выхода на рынок Алексис Аниярв, руководитель MyBee в Эстонии.
Дополнительно предприятие побудил расшириться в Эстонию успех MyBee в Литве. „Год назад мы запустили сервис MyBee в Литве, где незамедлительный спрос превзошёл все ожидания. Экономическая среда здесь очень похожа на литовскую, и люди также открыты для инноваций. Вот почему мы решили выйти на рынок Эстонии в качестве следующего шага“, – рассказал Аниярв.
Получите автомобиль за час через приложение
В отличие от классических фирм по сдаче автомобилей в аренду, услуга MyBee является subscription based, то есть предоставляется по подписке. „Это означает, что вы можете арендовать подходящее транспортное средство всего за несколько кликов и сразу же начать пользоваться им. Весь процесс аренды проходит быстро через приложение, новенький автомобиль можно забрать на расположенной в Таллинне парковке в часы её работы. Таким образом, даже, например, в течение одного часа“, – подтвердил руководитель MyBee в Эстонии.
Транспортные средства MyBee будут находиться в Таллинне на парковке на ул. Марья, 4. Парковка открыта по рабочим дням с 09:00 до 18:00. Двери транспортного средства открывает мобильное приложение, как в случае с сервисом CityBee.
По словам руководителя эстонского предприятия, сервис аренды автомобилей MyBee подходит для клиентов, которые ценят гибкость, конфиденциальность и хотят сэкономить время. „Сервис MyBee полностью основан на мобильном приложении, то есть для того, чтобы арендовать автомобиль, вам не нужно общаться со службой поддержки поставщика услуг. С MyBee вам не нужно заполнять какие-либо документы или ждать, пока сотрудник службы поддержки клиентов подтвердит услугу аренды, а затем вам не придется ждать дни или недели, пока вы, наконец, получите автомобиль. Такого сегодня не предлагает ни один другой поставщик услуг аренды в Эстонии“, – рассказал Аниярв и добавил, что при покупке автомобиля в автосалоне время ожидания может достигать месяцев.
Транспортное средство MyBee можно арендовать на срок от шести месяцев до трёх лет. По окончании срока аренды есть возможность вернуть автомобиль, обменять его на новый или выкупить.
Сначала MyBee предложит в аренду шесть моделей: BMW X1, Suzuki Vitara Hybrid, Volkswagen T-Roc, Volkswagen Tiguan, Jeep Compass Hybrid и Renault Captur. Автопарк будет расширяться в соответствии с потребительским спросом.
Стоимость аренды MyBee является доступной и основана на лучшем соотношении цены и качества. „Стоимость аренды включает в себя ежемесячную арендную плату, предоплату и, при желании, дополнительные услуги. Чем больше предоплата, тем ниже ежемесячный расход“, – рассказал Аниярв и добавил, что предоплата помогает обеспечить скорость предоставления услуги.
Например, если вы арендуете популярный Volkswagen T-Roc R-Line на год и платите предоплату в размере 2500 евро, ежемесячный платеж за стандартный пакет составляет 456,84 €. Сюда входят как дорожное страхование и страхование каско, так и зимние шины, их хранение и замена. За дополнительную плату вы можете выбрать регулярную мойку и техническое обслуживание автомобиля. Расходы на топливо, как и в случае с личным автомобилем, несёт пользователь.
Как арендовать автомобиль MyBee?
1. Загрузите приложение CityBee и создайте учётную запись пользователя. Сервис MyBee использует приложение CityBee, которое уже работает на рынке.
2. Откройте в приложении сервис MyBee.
3. Выберите понравившийся автомобиль и при желании добавьте дополнительные услуги.
4. Подпишите договор с помощью Mobiil ID или Smart ID.
5. Отправляйтесь на стоянку MyBee.
6. Откройте двери автомобиля в приложении.
7. Поехали!