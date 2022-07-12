В Эстонии появился новый сервис по аренде автомобилей MyBee. Звучит знакомо?

„По опыту как CityBee, так и MyBee мы можем увидеть, насколько потребитель жаждет долгосрочной и быстрой оформляемой аренды автомобиля. Глобальная тенденция показывает то же самое – с течением времени всё меньше людей хотят иметь личный автомобиль, и всё чаще они пользуются услугами каршеринга или аренды. Изменению мышления также способствовали трудности с доставкой автомобилей у автодилеров в последние годы“, – объяснил причину выхода на рынок Алексис Аниярв, руководитель MyBee в Эстонии.

Дополнительно предприятие побудил расшириться в Эстонию успех MyBee в Литве. „Год назад мы запустили сервис MyBee в Литве, где незамедлительный спрос превзошёл все ожидания. Экономическая среда здесь очень похожа на литовскую, и люди также открыты для инноваций. Вот почему мы решили выйти на рынок Эстонии в качестве следующего шага“, – рассказал Аниярв.

Получите автомобиль за час через приложение

В отличие от классических фирм по сдаче автомобилей в аренду, услуга MyBee является subscription based, то есть предоставляется по подписке. „Это означает, что вы можете арендовать подходящее транспортное средство всего за несколько кликов и сразу же начать пользоваться им. Весь процесс аренды проходит быстро через приложение, новенький автомобиль можно забрать на расположенной в Таллинне парковке в часы её работы. Таким образом, даже, например, в течение одного часа“, – подтвердил руководитель MyBee в Эстонии.

Транспортные средства MyBee будут находиться в Таллинне на парковке на ул. Марья, 4. Парковка открыта по рабочим дням с 09:00 до 18:00. Двери транспортного средства открывает мобильное приложение, как в случае с сервисом CityBee.