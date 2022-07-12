Увидеть гравитацию своими глазами: Байден показал миру первое фото, сделанное телескопом NASA „Джеймс Уэбб“

На снимке запечатлено массивное скопление галактик SMACS 0723 - само по себе довольно заурядное особого научного интереса не представляющее, Уникальность снимка не в самом скоплении, а в том, что на нем можно увидеть и то, что скрыто по другую его сторону - и по идее видно быть не должно.

Плотное скопление галактик непроницаемо даже для длинных инфракрасных волн, на которые рассчитаны сенсоры космической обсерватории. Заглянуть за непрозрачную материю позволяет физика.

SMACS 0723 обладает такой невероятной массой, что гравитация искажает свет расположенных за ним звезд, заставляя лучи огибать массивный объект с разных сторон - и таким образом минуя эту преграду.

Этот эффект, известный физикам как „гравитационное линзирование“ является одним из следствий общей теорией относительности Эйнштейна и был предсказан еще в 1912 году. Обнаружить гравитационную линзу экспериментально ученым удалось лишь почти семь десятилетий спустя, в 1979-м.

„Демонстрация мощи“

В ходе прямой трансляции из Белого дома уникальный снимок миру продемонстрировали лично президент США Джо Байден и администратор NASA Билл Нельсон.

Видимо, именно по этой причине объявление, изначально запланированное на день вторника, буквально на выходных передвинули на вечер понедельника: во вторник президент Байден отбывает с визитом в Израиль.

Однако показанный Байденом снимок - лишь одна из сделанных телескопом фотографий. Остальные обработанные изображения публике официально представят во вторник, в прямом эфире из Центра космических полетов Годдарда под Вашингтоном.

Как уточняется на сайте NASA, „демонстрирующие всю мощь“ инфракрасной обсерватории „Джеймс Уэбб“ снимки будут выкладывать в сеть по одному, друг за другом, в течение двух часов - попутно разъясняя, что именно изображено на каждом из них и какое значение имеет для науки та или иная фотография.

По такому поводу NASA уже запустило в соцсетях кампанию под хэштегом #UnfoldTheUniverse (#РаскройВселенную).

Что на остальных снимках?