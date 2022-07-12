ВИДЕО | По стопам отца: сын Бекхэма забил красивый гол

В конце января Ромео Бекхэм дебютировал за „Интер“ Майами. Клуб, который принадлежит его отцу. А теперь 19-летний полузащитник порадовал отца дебютным голом.

19-летний Ромео Бекхэм сыграл за резервный состав „Интера Майами“ в рамках турнира МЛС Next Pro против „Орландо Сити“.

На 84-й минуте встречи Ромео Бекхэм поразил ворота соперников прямым ударом со штрафного и установил окончательный счет поединка - 3:1.

Этот гол стал для Ромео дебютным за вторую команду „Интер Майами“. В 14 матчах текущего сезона Ромео также отдал семь результативных передач.

Ромео Бекхэм, является средним сыном Дэвида Бекхэма. Ранее полузащитник также выступал за молодежную команду лондонского „Арсенала“. Бекхэм-старший является владельцем клуба „Интер Майами“, в котором играет его сын.

