В Нарве вновь угнали электросамокат. Как защитить свой транспорт от кражи?
В Нарве 11 июля угнали электросамокат от поликлиники по улице Вестервали. Владелица электросамоката написала в группе фейсбука просьбу, что если „кто-то был рядом или видеорегистратор на машине смог зафиксировать эту крысу, пожалуйста, дайте мне знать“.
Участники сообщества предложили женщине обратиться к таксистам, которые часто стоят у поликлиники на парковке, но, к сожалению, в тот момент таксистов рядом не было, как и камер наблюдения. Самокат крепили на замок. По всей видимости, его раскусили.
Александр Куликов, руководитель MTÜ VeloNarva, занимающийся популяризацией велоспорта среди любителей, рассказал RusDelfi, что кража велосипедов и электросамокатов - это больная тема всех их владельцев. „Защитить от кражи на 100% невозможно, замки любой сложности - это вопрос времени, - сказал Александр, - воры становятся все опытнее“. Куликов дал несколько советов по безопасности велосипедов и электросамокатов.
Что основное в безопасности велосипедов и самокатов
Самое главное, считает Александр, не оставлять свой велосипед не пристёгнутым. Надо использовать надежный замок, чтобы выиграть время, пока вор его взламывает. „Пристегивайте велосипед за несколько частей, - говорит Куликов. - Выбирайте правильное место для парковки вашего велосипеда либо самоката“. Для велосипеда он советует использовать bikeep парковки. Они есть у каждого большого торгового центра, работают через приложение в телефоне, поэтому не нужно возить замок с собой.
Во-вторых, по мнению Александра, если есть возможность, надо застраховать свой велосипед, самокат от краж. Тогда, если „коня“ умыкнут, то удастся хотя бы вернуть деньги за него.
„Также есть возможность разместить скрытно в раме или корпусе gps датчик, к примеру apple airtag, - рекомендует Куликов, - продается в любом магазине техники, он позволяет обнаружить местонахождение велосипеда, если его украли“.
Каждый владелец, напоминает руководитель организации VeloNarva, должен переписать и хранить данные рамы велосипеда или устройства электросамоката, чтобы если нет документов, все равно была возможность обратиться в полицию и предоставить данные.
„Есть несколько видов воров: глупые и смышленые“
Куликов рассказывает, что, к сожалению, в Нарве крадут велосипеды и электросамокаты ежедневно, и чаще всего кражу владельцы обнаруживают через какое-то время. Больше всего воруют из общественных мест, где очень много людей либо совсем их нет. „Поэтому нужно выбирать для себя золотую середину, где оставлять велосипед или самокат“, - говорит Куликов. Также часто воруют их из общих подвалов, сушилок, коридоров многоквартирных домов.
„Есть несколько видов воров: глупые и смышленые, - делится Александр своим опытом. - Глупые воруют и тут же сдают в ближайший ломбард. В этом случае найти велосипед - вопрос времени. Надо обязательно сообщить в полицию. Например, можно обнаружить свой транспорт на Luutar или на Osta, но неизвестно, каким образом он туда попадает. Люди, которые работают на кого-то или сами по себе смышленые, не оставляют велосипеды в Эстонии, они отправляют их, например, в Латвию. В этом случае вернуть себе свой транспорт вряд ли получится. Скорее всего, такой способ зарабатывать - целая индустрия. Велосипеды есть и за 2000, и за 7000 евро. Риск у их владельцев такой же, как и у владельцев велосипеда за 500 евро“.
Александр Куликов напоминает спортсменам, что в день участия в соревнованиях риск остаться без велосипеда особенно велик, так как преступники могут приехать специально на соревнование из другого города и срезать велотранспорт прямо с держателя на крыше автомобиля.