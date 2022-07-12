В Нарве вновь угнали электросамокат. Как защитить свой транспорт от кражи?

Участники сообщества предложили женщине обратиться к таксистам, которые часто стоят у поликлиники на парковке, но, к сожалению, в тот момент таксистов рядом не было, как и камер наблюдения. Самокат крепили на замок. По всей видимости, его раскусили.

Александр Куликов, руководитель MTÜ VeloNarva, занимающийся популяризацией велоспорта среди любителей, рассказал RusDelfi, что кража велосипедов и электросамокатов - это больная тема всех их владельцев. „Защитить от кражи на 100% невозможно, замки любой сложности - это вопрос времени, - сказал Александр, - воры становятся все опытнее“. Куликов дал несколько советов по безопасности велосипедов и электросамокатов.

Что основное в безопасности велосипедов и самокатов

Самое главное, считает Александр, не оставлять свой велосипед не пристёгнутым. Надо использовать надежный замок, чтобы выиграть время, пока вор его взламывает. „Пристегивайте велосипед за несколько частей, - говорит Куликов. - Выбирайте правильное место для парковки вашего велосипеда либо самоката“. Для велосипеда он советует использовать bikeep парковки. Они есть у каждого большого торгового центра, работают через приложение в телефоне, поэтому не нужно возить замок с собой.

Во-вторых, по мнению Александра, если есть возможность, надо застраховать свой велосипед, самокат от краж. Тогда, если „коня“ умыкнут, то удастся хотя бы вернуть деньги за него.

„Также есть возможность разместить скрытно в раме или корпусе gps датчик, к примеру apple airtag, - рекомендует Куликов, - продается в любом магазине техники, он позволяет обнаружить местонахождение велосипеда, если его украли“.

Каждый владелец, напоминает руководитель организации VeloNarva, должен переписать и хранить данные рамы велосипеда или устройства электросамоката, чтобы если нет документов, все равно была возможность обратиться в полицию и предоставить данные.

„Есть несколько видов воров: глупые и смышленые“