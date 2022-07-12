КОЛОНКА RusDelfi | Эстонским политикам придется реабилитироваться

Коалиционные переговоры подошли к концу и портфели между партиями поделены, новая коалиция будет создана силами реформистов, социал-демократов и Isamaa. Это означает завершение правительственного кризиса, из-за которого Эстония практически целый месяц была без исполнительной власти. Это хорошая новость, потому что неопределенность внушала тревогу всему обществу.

О переговорах по созданию новой коалиции эксперты говорят, что самый лакомый кусочек достанется партии Isamaa. Эта партия получила позиции министра иностранных дел и министра юстиции, которые на протяжении всей истории эстонской незвисимости, считались наиболее выгодными и видными в обществе. Но, глядя на то, кто именно из рядов Isamaa может занять эти посты, можно в очередной раз убедиться в слабости этой партии. Последние десять лет Isamaa переживает сильный кризис, за время которого от этой партии откололись многие фракции, начиная с Vabaerakond и заканчивая Parempoolsed. Вместе с ними ушли и опытные известные политики, которых этой партии сейчас не хватает, например Андрес Херкель и Сийм-Вальмар Кийслер. Если кто-нибудь из министров откажется от своего поста, заменить его будет некем, потому что на скамейке запасных никто не сидит.

То же самое касается партнеров Isamaa – социал-демократов. Для них не будет проблемой найти актера или деятеля культуры на должность министра культуры, зато после ухода Андреса Анвельта найти компетентного кандидата на должность министра внутренних дел — задача не из легких. Сложности возникнут и с кандидатурой министра финансов, пост которого традиционно считается самым важным в правительстве после премьер-министра.

Возникают большие сомнения насчет того, насколько эти партии подходят в правительство и смогут ли они справиться со своими задачами. Время сейчас чрезвычайно сложное и оно создает большие требования и вызовы для новых министров. Важно, чтобы Эстония обрела работоспособное и эффективное правительство. Нынешний кризис поднимает вопрос о качестве эстонской политики и политиков. После балагана, который длился на протяжении нескольких месяцев, наши политики должны постараться, чтобы реабилитировать себя в глазах общественности. RusDelfi желает новому правительству успехов в работе!