Полиция проводит рейды на велосипедно-пешеходных дорожках

За первые две недели проверок в Южной Эстонии полиция провела около трехсот разъяснительных бесед с недобросовестными пользователями немоторизованного транспорта. В 44 случаях нарушители были оштрафованы, передает „Актуальная камера“.

„Основные нарушения – это езда нескольких человек одновременно на одном электрическом самокате, езда на самокатах и велосипедах в нетрезвом виде, а также отсутствие защитного шлема у несовершеннолетних, для которых его ношение является обязательным. В этом случае мы связываемся с родителями и объясняем, почему это необходимо“, – сказал глава службы производств Тартуского отделения полиции Тимо Рейнталь.

При этом использованием шлема зачастую пренебрегают и сами взрослые, для которых его ношение, впрочем, носит лишь рекомендательный характер. Отсутствие защитного шлема у детей может наказываться денежным штрафом в 20 евро.

„Если же опасности подверглась чья-то жизнь или здоровье, то суммы штрафов гораздо выше – до 400 евро. Если мы начинаем ускоренное или общее производство о проступке, то оно вносится в базу данных и будет учитываться при возможном вынесении наказаний в будущем“, – сказал Рейнталь.

Проверки на велосипедно-пешеходных дорожках проводятся по всей Эстонии регулярно вплоть до окончания сезона активного пользования велосипедов и самокатов.