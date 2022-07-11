Путин не хочет, чтобы в стране появился ещё один генерал Лебедь

Три близких к администрации президента (АП) РФ источника „Медузы“ рассказали: Владимир Путин опасается, что в ходе войны в Украине некоторые российские генералы могут получить „излишнюю популярность“. Из-за этого подконтрольные власти СМИ почти не сообщают о действиях высшего военного руководства на фронте. При этом в новостных выпусках на федеральных каналах регулярно появляются рассказы о „подвигах“ рядового состава, низших и средних офицеров.

Генералы же в лучшем случае становятся участниками сюжетов о награждении солдат за „выполнение задач, поставленных верховным главнокомандующим“ либо сами получают награды от президента.

Так, звания Героя России получили генерал-полковник Александр Лапин и генерал-майор Эседулла Абачев. Как следует из разговора Путина с министром обороны Сергеем Шойгу, награждение генералов было связано с тем, что Россия в начале июля „взяла под контроль“ Луганскую область.

Лапин — командующий Центральным военным округом и группировки войск „Центр“, которая занималась захватом области. Весной он привлек к себе внимание журналистов, вручив собственному сыну награду за мужество и отвагу — за „освобождение“ Черниговской области, причем в день, когда РФ объявила об уходе оттуда. Сюжет об этом показал армейский телеканал „Звезда“.

Эседулла Абачев в заявлении Путина назван заместителем командующего 8-й армией Южного военного округа, однако неофициальные источники называют его руководителем 2-го армейского корпуса народной милиции самопровозглашенной ЛНР (а иногда и самой народной милиции ЛНР).

В приказе о награждении указано, что Лапин и Абачев получили награды за „мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга“, но в чем конкретно заключались это мужество и героизм, в документе не уточняется.

„К боевому генералу многие бы прислушались. Это никому не нужно“

Один из источников „Медузы“ подчеркнул, что Путин „хорошо помнит 1990-е“ — и не хочет, чтобы в стране появился „второй генерал Лебедь“.