Путин не хочет, чтобы в стране появился ещё один генерал Лебедь
Провластные СМИ регулярно рассказывают о „подвигах российских военных“ в Украине, но крайне редко упоминают о действиях командующих. Судя по сообщениям пропагандистов, роль генералов сводится к тому, чтобы либо самим получать награды от Владимира Путина, либо раздавать награды подчиненным. Как выяснила „Медуза“, это не случайность: Путин лично не хочет, чтобы высшие военные руководители получили известность из-за вторжения в Украину.
Три близких к администрации президента (АП) РФ источника „Медузы“ рассказали: Владимир Путин опасается, что в ходе войны в Украине некоторые российские генералы могут получить „излишнюю популярность“. Из-за этого подконтрольные власти СМИ почти не сообщают о действиях высшего военного руководства на фронте. При этом в новостных выпусках на федеральных каналах регулярно появляются рассказы о „подвигах“ рядового состава, низших и средних офицеров.
Генералы же в лучшем случае становятся участниками сюжетов о награждении солдат за „выполнение задач, поставленных верховным главнокомандующим“ либо сами получают награды от президента.
Так, звания Героя России получили генерал-полковник Александр Лапин и генерал-майор Эседулла Абачев. Как следует из разговора Путина с министром обороны Сергеем Шойгу, награждение генералов было связано с тем, что Россия в начале июля „взяла под контроль“ Луганскую область.
Лапин — командующий Центральным военным округом и группировки войск „Центр“, которая занималась захватом области. Весной он привлек к себе внимание журналистов, вручив собственному сыну награду за мужество и отвагу — за „освобождение“ Черниговской области, причем в день, когда РФ объявила об уходе оттуда. Сюжет об этом показал армейский телеканал „Звезда“.
Эседулла Абачев в заявлении Путина назван заместителем командующего 8-й армией Южного военного округа, однако неофициальные источники называют его руководителем 2-го армейского корпуса народной милиции самопровозглашенной ЛНР (а иногда и самой народной милиции ЛНР).
В приказе о награждении указано, что Лапин и Абачев получили награды за „мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга“, но в чем конкретно заключались это мужество и героизм, в документе не уточняется.
„К боевому генералу многие бы прислушались. Это никому не нужно“
Один из источников „Медузы“ подчеркнул, что Путин „хорошо помнит 1990-е“ — и не хочет, чтобы в стране появился „второй генерал Лебедь“.
Генерал-лейтенант Александр Лебедь за время своей военной карьеры в числе прочего командовал 106-й воздушно-десантной дивизией, участвовавшей в подавлении выступлений в Тбилиси в апреле 1989 года и в Баку в январе 1990-го, а также занимал пост командующего 14-й гвардейской общевойсковой армией, дислоцированной в Приднестровье. При участии Лебедя конфликт на территории Приднестровья был заморожен, а Молдова и власти непризнанной республики заключили перемирие. В 1994 году генерал (к тому времени уже ставший популярным в России) назвал ввод российских войск в Чечню „дурью и глупостью“ и вступил в конфликт с министром обороны РФ Павлом Грачевым. В 1995-м Лебедь подал в отставку и занялся политической карьерой.
На выборах 1995 года блок консервативных политиков Сергея Глазьева, Дмитрия Рогозина и Лебедя „Конгресс русских общин“ не преодолел пятипроцентный барьер, необходимый для попадания в Госдуму, — однако сам генерал прошел в парламент по одномандатному округу. В 1996-м Лебедь выдвинулся на президентских выборах и занял третье место с 14,7% голосов. Во втором туре он поддержал президента Бориса Ельцина, получив в обмен должность главы Совета безопасности РФ. В этом качестве генерал подписал Хасавюртовские мирные соглашения с руководством Чечни.
В 1998 году генерала Лебедя избрали губернатором Красноярского края. В 2002-м он погиб при вертолетной аварии в этом же регионе.
Помимо Лебедя во время чеченских кампаний известность получили генералы Геннадий Трошев, Владимир Шаманов, Виктор Казанцев и Константин Пуликовский. Это были публичные фигуры, часто появлявшиеся в новостях и достаточно самостоятельные в своих действиях. Шаманов в 2000 году также выбрал политическую карьеру и был избран губернатором Ульяновской области. Трошев в 2002-м публично отказался выполнять приказ тогдашнего министра обороны Сергея Иванова о назначении главой Сибирского военного округа; его отправили в отставку с поста руководителя Северо-Кавказского округа, но потом сделали президентским советником по вопросам казачества. Казанцев и Пуликовский получили появившиеся в начале нулевых посты президентских полпредов в федеральных округах.
На войне с Украиной таких медийных генералов нет. Более того, пропагандистские СМИ даже не сообщают, кто именно руководит российской армией. В апреле источники BBC News сообщали, что командование российскими войсками передано генералу армии Александру Дворникову, возглавляющему Южный военный округ. Тогда отмечалось, что у этого генерала „большой опыт операций в Сирии“. Позже группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team со ссылкой на свои источники сообщала, что российскую группировку войск возглавил замминистра обороны Геннадий Жидко.
Немного внимания получает даже сам министр обороны Сергей Шойгу. Например, вскоре после начала войны он не появлялся на публике на протяжении трех недель, а на фронт впервые съездил только в июне.
„Достаточное число [россиян] поддерживает „операцию“. Если бы какой-либо генерал постоянно был на слуху, часто появлялся в новостях, он бы неизбежно стал популярным. Стал бы автором побед. Мало ли во что такая популярность могла вылиться среди поддерживающих войну“, — заявил один из близких к АП источников „Медузы“ (пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопросы „Медузы“ не ответил).
Собеседник добавил, что в 1990-е годы генералы могли оказывать существенное влияние на политическую ситуацию, используя свою известность как ресурс: „Сейчас такой персонаж мог бы [например] заявить: а давайте всеми силами на Киев. Или наоборот — пора подумать о мире. К боевому генералу многие бы прислушались. Это [в Кремле] никому не нужно. А офицеров и солдат много — это не крупные фигуры, о них можно рассказывать бесконечно“.