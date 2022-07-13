МНЕНИЕ | Александр Подрабинек: над Кремлем подняли флаг террора
Муниципальный депутат Алексей Горинов получил семь лет лишения свободы по делу о распространении ложной информации о ВС России. В поздние советские времена приговоры к семи годам лишения свободы выносили по статье об антисоветской агитации и пропаганде. Добавкой к нему шло пять лет послелагерной ссылки. Обычные для тех времен сроки. Сегодня мы приблизились к этим нормам, считает российский журналист и правозащитник Александр Подрабинек. Об этом он пишет на медиа-портале Белсат.
8 июля Мещанский районный суд Москвы приговорил муниципального депутата Красносельского округа Алексея Горинова к семи годам лишения свободы. Его обвинили в распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил. Это первый приговор по такой статье с реально назначенным сроком.
„Вина“ осужденного состояла в том, что на заседания совета депутатов 15 марта этого года депутаты, по предложению Алексея Горинова, объявили минуту молчания в память жертв агрессии в Украине. Горинов также отметил, что все усилия гражданского общества в России должны быть направлены на то, чтобы остановить войну. За это „преступление“ он получил семь лет тюрьмы.
Я не склонен драматизировать реальность, заламывать в отчаянии руки и причитать о небывалости происходящего. Всякого ужаса хватало и в нашем отечестве, и в других странах. Да что там говорить, бывало и намного хуже. Тем не менее, приговор Алексею Горинову знаковый.
В поздние советские времена приговоры к семи годам лишения свободы выносили по статье об антисоветской агитации и пропаганде. Добавкой к нему шло пять лет послелагерной ссылки. Обычные для тех времен сроки. Сегодня мы приблизились к этим нормам.
До самого последнего времени политические репрессии в России отличались от позднесоветских мелочностью оснований для возбуждения дела. Поводом для репрессий могло быть мельком высказанное мнение, пара строчек в интернете, лайк под чужим постом, публикация или выступление в суде. Но и санкции по таким делам были не слишком тяжелыми: штрафы, административные аресты, условное лишение свободы или ее ограничение.
Приговор Алексею Горинову сочетает в себе российскую незначительность повода и советскую тяжесть наказания. Такие приговоры были характерны для сталинского времени, когда за невинное замечание, рассказанный анекдот или „неправильное“ выступление на собрании приговаривали к длительным срокам лишения свободы, а то и к смертной казни.
Разумеется, в сталинские времена государственный террор носил массовый характер, его жертвами стали миллионы людей. Сегодня это пока только один Горинов. Но ведь любой счет начинается с единицы. Сегодняшний приговор свидетельствует о том, что политические репрессии в России приобрели сталинское качество. Мы не успеем заметить, как они догонят большевистский террор и по количеству.
Выступая с „последним словом“ в суде, Алексей Горинов, вспоминая защиту „Белого дома“ в 1991 году, сказал: „Если бы тогда сказали, что через тридцать лет меня будут судить уголовным судом за слова, за мнение – я бы не поверил. Причины столь печального итога, к которому пришло наше общество, потребуют тщательного исследования и осмысления историками. Потребуют не только осмысления, но и выводов. Это будет непросто, но мы должны будем признать, что война — это война. Должны будем реабилитировать жертв и судить преступников. Должны будем восстанавливать доброе имя своего народа, своей страны“.
Будущее действительно потребует от нас и осмысления сегодняшних событий, и реабилитации жертв, и суда над преступниками. Чтобы благодушие, легкомыслие и всепрощение, которые восторжествовали у нас в 90-х, не повторились в будущем. Чтобы не забылись имена не только таких замечательных людей как Алексей Горинов, но и тех мерзавцев, которые стали сейчас исполнителями политических репрессий: возбудившего уголовное дело генерал-майора юстиции А. А. Стрижова, следователя по особо важным делам капитана юстиции К. А. Мягкова, судьи Мещанского суда города Москвы О.А. Менделеевой.
В уголовном праве считается, что сила закона не в тяжести наказания, а в его неотвратимости. Это должны помнить и понимать те, кто встал сегодня под флаг террора и от имени государства творит преступления против правосудия и прав человека.