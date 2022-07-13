МНЕНИЕ | Александр Подрабинек: над Кремлем подняли флаг террора

8 июля Мещанский районный суд Москвы приговорил муниципального депутата Красносельского округа Алексея Горинова к семи годам лишения свободы. Его обвинили в распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил. Это первый приговор по такой статье с реально назначенным сроком.

„Вина“ осужденного состояла в том, что на заседания совета депутатов 15 марта этого года депутаты, по предложению Алексея Горинова, объявили минуту молчания в память жертв агрессии в Украине. Горинов также отметил, что все усилия гражданского общества в России должны быть направлены на то, чтобы остановить войну. За это „преступление“ он получил семь лет тюрьмы.

Я не склонен драматизировать реальность, заламывать в отчаянии руки и причитать о небывалости происходящего. Всякого ужаса хватало и в нашем отечестве, и в других странах. Да что там говорить, бывало и намного хуже. Тем не менее, приговор Алексею Горинову знаковый.

В поздние советские времена приговоры к семи годам лишения свободы выносили по статье об антисоветской агитации и пропаганде. Добавкой к нему шло пять лет послелагерной ссылки. Обычные для тех времен сроки. Сегодня мы приблизились к этим нормам.

До самого последнего времени политические репрессии в России отличались от позднесоветских мелочностью оснований для возбуждения дела. Поводом для репрессий могло быть мельком высказанное мнение, пара строчек в интернете, лайк под чужим постом, публикация или выступление в суде. Но и санкции по таким делам были не слишком тяжелыми: штрафы, административные аресты, условное лишение свободы или ее ограничение.

Приговор Алексею Горинову сочетает в себе российскую незначительность повода и советскую тяжесть наказания. Такие приговоры были характерны для сталинского времени, когда за невинное замечание, рассказанный анекдот или „неправильное“ выступление на собрании приговаривали к длительным срокам лишения свободы, а то и к смертной казни.