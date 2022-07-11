Правда ли, что отец моряка с крейсера „Москва“ вступает в подразделение ВСУ „Легион „Свобода России“„?
В начале июля во множестве Telegram-каналов сообщили, что Дмитрий Шкребец вступает в ВСУ, а именно — в легион российских добровольцев и военнопленных, перешедших на сторону Украины. Об этом мужчина якобы сообщил у себя в соцсетях. Мы проверили эту историю на достоверность.
14 апреля 2022 года в Чёрном море затонул российский ракетный крейсер „Москва“. По сообщению Минобороны РФ, один член экипажа погиб при попытке потушить возгорание на корабле, ещё 27 военнослужащих пропали без вести, а остальные 396 человек были эвакуированы. Одним из пропавших оказался Егор Шкребец, о чём рассказали его мать Ирина и отец Дмитрий, который у себя в соцсетях стал выкладывать другую информацию о затоплении.
4 июля в Telegram распространили скриншот поста Дмитрия Шкребца из „ВКонтакте“ такого содержания: „Нет больше сил на эту ложь. Я всё понял. Я всё понял ещё давно, но мне не хватало мужества признать, что это моя вина. Я поддерживал войну, которая никогда не должна была начаться, и заплатил за это высочайшую цену. Моей семьи больше нет. Есть только один правильный выбор. Я его сделал. Сообщаю тем, кто следил за моей судьбой: больше не нахожусь на территории России, выехал в третью страну и еду на Украину, чтобы вступить в „Легион „Свобода России“". Там меня уже ждут. Наконец-то всё встало на свои места“.
Так, на момент написания этого текста записи со скриншотом (иногда и без него) размещены в следующих каналах: „Где в Харькове“ (более 29 000 просмотров), „Реальная Беларусь“ (21 000), „Говорит Украина“ (8000), „Беларусский гвоздодёр!“ (50 000), „ДомБро News“ (20 000), „Баста!“ (16 000), „Ищи своих“ (141 000), „ONews Украина“ (99 000), „Онлайн-новости Украины“ (35 000), „100’личный“ (14 000), „Московский телеграф“ (23 000), „Санкции РФ“ (95 000). А в этих каналах пост удалили: „Украина 24/7“ (как минимум 5000 на момент удаления) и „Наблюдатель“ (9000). Также новость встречается во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут и тут) и Twitter (тут, тут и тут).
Эта запись отсутствует на странице Шкребца во „ВКонтакте“. Мы также не смогли найти никакие упоминания вступления в легион в его Telegram-канале „Крейсер „Москва“ будет говорить“. Конечно, Шкребец мог удалить оригинальный пост, и, судя по отсутствию многих публикаций, скриншоты которых есть у различных СМИ, он уже не раз удалял старые посты и фотографии. Однако ранее он выражал своё негативное отношение к этому легиону.
Так, в соцсетях Дмитрия мы нашли лишь один пост про „Легион „Свобода России“», он опубликовал его две недели назад, 23 июня. Запись состоит из цитирования текста Telegram-канала Baza о задержании мужчины, собиравшегося вступить в этот легион, и комментария самого Шкребца. По его словам, ему предлагали присоединиться к легиону и „даже написали, как с ним связаться“, но Дмитрию идея явно не пришлась по нраву: „Я даже не стал отвечать этим гамадрилам“.
Найти первоисточник новости о вступлении Шкребца удалось простым запросом в Google, ответ был по первой ссылке в выдаче. Оказалось, что фейковый скриншот поста — это выдумки „Панорамы“, но только не знаменитого сатирического информационного агентства. На сайте TJ есть одноимённый раздел, в описании которого указано: „Неофициальное отделение „Панорамы“». Именно там 3 июля в 22:58 мск пользователь Дикая морковка опубликовал свой ненастоящий скриншот. При этом под картинкой расположен дисклеймер: „Данная новость является лишь пародией на реальность. Все персонажи и события выдуманы, любые совпадения случайны“.
Итог: Сатирические новости.