Правда ли, что отец моряка с крейсера „Москва“ вступает в подразделение ВСУ „Легион „Свобода России“„?

Эта запись отсутствует на странице Шкребца во „ВКонтакте“. Мы также не смогли найти никакие упоминания вступления в легион в его Telegram-канале „Крейсер „Москва“ будет говорить“. Конечно, Шкребец мог удалить оригинальный пост, и, судя по отсутствию многих публикаций, скриншоты которых есть у различных СМИ, он уже не раз удалял старые посты и фотографии. Однако ранее он выражал своё негативное отношение к этому легиону.



Так, в соцсетях Дмитрия мы нашли лишь один пост про „Легион „Свобода России“», он опубликовал его две недели назад, 23 июня. Запись состоит из цитирования текста Telegram-канала Baza о задержании мужчины, собиравшегося вступить в этот легион, и комментария самого Шкребца. По его словам, ему предлагали присоединиться к легиону и „даже написали, как с ним связаться“, но Дмитрию идея явно не пришлась по нраву: „Я даже не стал отвечать этим гамадрилам“.