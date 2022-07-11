11.07.2022, 19:11
МНЕНИЕ | Алексей Шлендухов: в глазах Путина русские, украинцы и белорусы - триединый народ(49)
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Действительно ли русофобская политика Украины в отношении русскоязычного населения вынудила Владимира Путина начать так называемую „спецоперацию“? Или причины гораздо глубже, чем просто амбиции несменяемого российского президента, который видит себя собирателем русских земель? Об историческом противостоянии и обидах в отношениях России и Украины для RusDelfi написал историк Алексей Шлендухов.