Мнение
11.07.2022, 19:11

МНЕНИЕ | Алексей Шлендухов: в глазах Путина русские, украинцы и белорусы - триединый народ

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Алексей Шлендухов
учитель истории школы Колкья
Президент России Владимир Путин на выставке, посвященной 350-летию со дня рождения Петра Великого 9 июня 2022 г.
Президент России Владимир Путин на выставке, посвященной 350-летию со дня рождения Петра Великого 9 июня 2022 г.
ФОТО: MIKHAIL METZEL / KREMLIN POOL / SPUTNIK | Scanpix

Действительно ли русофобская политика Украины в отношении русскоязычного населения вынудила Владимира Путина начать так называемую „спецоперацию“? Или причины гораздо глубже, чем просто амбиции несменяемого российского президента, который видит себя собирателем русских земель? Об историческом противостоянии и обидах в отношениях России и Украины для RusDelfi написал историк Алексей Шлендухов.

Некоторое время тому назад редакция RusDelfi, видимо, под впечатлением от нашумевшей телепередачи датских коллег, также поинтересовалась отношением нарвитян к Путину и его политике. Результаты блицопроса на пляжах и улицах приграничного города меня лично скорее вдохновили, чем наоборот.

Во-первых, Путина в Нарве если и ждут, то далеко и далеко не все… Во-вторых, меняться местами с ивангородцами местные жители желанием не горят. В-третьих, свое мнение, даже в поддержку России, нарвитяне высказывают весьма бойко и безбоязненно. Вряд ли критики Путина по ту сторону границы могут себе позволить такую роскошь. В-четвертых, в нападение России на Эстонию никто не верит. Правда, причиной тому горожане считают отнюдь не членство страны в НАТО, а благоразумие местных властей, не дающих восточному соседу повода к ним придраться.

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