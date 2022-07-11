МНЕНИЕ | Алексей Шлендухов: в глазах Путина русские, украинцы и белорусы - триединый народ

Некоторое время тому назад редакция RusDelfi, видимо, под впечатлением от нашумевшей телепередачи датских коллег, также поинтересовалась отношением нарвитян к Путину и его политике. Результаты блицопроса на пляжах и улицах приграничного города меня лично скорее вдохновили, чем наоборот.

Во-первых, Путина в Нарве если и ждут, то далеко и далеко не все… Во-вторых, меняться местами с ивангородцами местные жители желанием не горят. В-третьих, свое мнение, даже в поддержку России, нарвитяне высказывают весьма бойко и безбоязненно. Вряд ли критики Путина по ту сторону границы могут себе позволить такую роскошь. В-четвертых, в нападение России на Эстонию никто не верит. Правда, причиной тому горожане считают отнюдь не членство страны в НАТО, а благоразумие местных властей, не дающих восточному соседу повода к ним придраться.