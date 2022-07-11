ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (138-й день) | Более 3 млн украинских беженцев уже вернулись в Украину из ЕС
Представляем вашему вниманию главные события уходящего дня в Украине и вокруг нее.
В Запорожской области совершено покушение на главу „новой администрации“ Мелитопольского района Андрея Сигуту. „Сегодня ночью украинский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. К счастью, он не пострадал и продолжает трудовую деятельность, несмотря на угрозы с украинской стороны“, — написал Селиванов. Источник ТАСС, в свою очередь,сообщил, что совершивший покушение установлен.
Росавиация в 23-й раз продлевает запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ. 11 российских аэропортов не работают с 24 февраля, когда началось вторжение в Украину. На компенсацию убытков от приостановки работы этих аэропортов из федерального бюджета выделены несколько миллиардов рублей.
Российские войска обстреляли Харьков — предварительно, из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает глава областной администрации Олег Синегубов. Он призвал жителей без надобности не выходить на улицу.
С 10 июля вступили в силу новые ограничения на транзит через Литву в Калининград. Власти Литвы запрещают транзит в рамках санкционного пакета ЕС, принятого 8 апреля. Санкции предполагают поэтапный запрет транзита. Так, с 17 июня запрещен транзит российской стали и черных металлов через территорию ЕС, с 10 августа, вступит в силу запрет на транзит угля и других твердых ископаемых, а с 5 декабря — на российскую нефть и нефтепродукты.
Трое человек погибли в результате удара по Харькову. Еще 16 человек были ранены. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко.
Российские войска выпустили четыре ракеты по Одесской области. Одна из них попала в объект инфраструктуры, пишет спикер областной администрации Сергей Братчук. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. По данным заместителя руководителя офиса Зеленского Кирилла Тимошенко, ракета попала в жилой дом.
Пропавшими без вести числятся около 7200 военнослужащих ВСУ, СБУ, Нацгварии и Госпогранслужбы. Об этом сообщил „Громадське“ уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко. По его словам, большинство военных, которые числятся пропавшими без вести, находятся в плену.
В подконтрольном России поселке в Харьковской области взорвали машину, в которой находился „глава“ местной „администрации“. Он погиб. Накануне о гибели Юнакова сообщили спикер Одесской областной администрации Сергей Братчук и народный депутат Алексей Гончаренко. На тот момент информация была не подтверждена официально.
В результате сегодняшнего обстрела Харькова, по последним данным, погибли уже шесть человек. Ранения получил 31 человек, в том числе двое детей 4 и 16 лет. Среди погибших — 17-летний юноша и его отец, говорится в сообщении областной прокуратуры.
Зеленский приказал отвоевать юг Украины, для этого собираются силы числом в 1 млн человек, заявил украинский министр обороны Алексей Резников.
По его словам, это будет сделано при помощи оружия, поставленного Западом.„У Украины были вооруженные силы советской эпохи с оружием тридцатилетней давности. Мы изменили это за три месяца“, - сказал Резников в интервью The Times. Вернуть оккупированные районы на побережье Черного моря, важные для экономики Украины, с политической точки зрения „крайне необходимо для нашей страны“, отметил он.
Эрдоган и Путин обсудили по телефону „зерновой коридор“ из Украины
О телефонном разговоре президентов Турции и России сообщила администрация Эрдогана.
В свою очередь, российская сторона по результатам переговоров Путина и Эрдогана заявила о скорой встрече „на высшем уровне“
По версии Кремля, во время телефонного разговора президенты обсудили трехстороннее (при участии Ирана) урегулирование ситуации в Сирии, войну в Украине и дальнейшую „активизацию экономического сотрудничества“.
Зеленский сообщил, что Нидерланды предоставят Украине бронемашины и самоходные артиллерийские установки, а также выделят 200 миллионов евро на выплаты учителям, медикам и пенсионерам.
В городе Часов Яр Донецкой области десятки человек оказались под завалами после попадания ракеты в пятиэтажку. Погибли 26 человек. В Минобороны РФ заявили, что нанесли удар по „националистам“
Российские силы пытаются установить полный контроль над Луганской областью и оцепить украинские подразделения в Донецкой области.
В районе Славянска украинские силы остановили российское наступление в направлении Краснополья.
Также в Донецкой области ВС РФ предприняли неудачную попытку наступления в направление Марьинки.
Власти выделили уже более 113 млрд рублей семьям погибших и раненных в Украине военных. То есть безвозвратные потери России могут составлять как минимум 15-17 тысяч человек.
Это примерно 10-11% бойцов из 150-тысячной армии, начавшей вторжение, подсчитала „Новая газета. Европа“.
При этом издание подчеркивает, что реальные потери россиян и сил „ЛДНР“ по некоторым данным могут достигать 37 тысяч человек. Однако компенсации регулярно выплачиваются с большой задержкой.
ЕС планирует предложить новый пакет санкций в отношении России в ближайшие недели;
C начала войны в Швейцарии заблокированы российские активы на сумму более $6,8 млрд;
Более 3 млн украинских беженцев уже вернулись в Украину из Евросоюза, в странах ЕС остаётся около 3,7 млн человек;
Литва расширила ограничения на транзит товаров через свою территорию в Калининград;
Путин разрешил всем гражданам Украины обращаться за гражданством РФ в упрощенном порядке;
Поставки российского газа по „Северному потоку“ временно остановлены до 21 июля для проведения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе.