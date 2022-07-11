ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (138-й день) | Более 3 млн украинских беженцев уже вернулись в Украину из ЕС

В Запорожской области совершено покушение на главу „новой администрации“ Мелитопольского района Андрея Сигуту. „Сегодня ночью украинский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. К счастью, он не пострадал и продолжает трудовую деятельность, несмотря на угрозы с украинской стороны“, — написал Селиванов. Источник ТАСС, в свою очередь,сообщил, что совершивший покушение установлен.

Росавиация в 23-й раз продлевает запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ. 11 российских аэропортов не работают с 24 февраля, когда началось вторжение в Украину. На компенсацию убытков от приостановки работы этих аэропортов из федерального бюджета выделены несколько миллиардов рублей.

Российские войска обстреляли Харьков — предварительно, из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает глава областной администрации Олег Синегубов. Он призвал жителей без надобности не выходить на улицу.

С 10 июля вступили в силу новые ограничения на транзит через Литву в Калининград. Власти Литвы запрещают транзит в рамках санкционного пакета ЕС, принятого 8 апреля. Санкции предполагают поэтапный запрет транзита. Так, с 17 июня запрещен транзит российской стали и черных металлов через территорию ЕС, с 10 августа, вступит в силу запрет на транзит угля и других твердых ископаемых, а с 5 декабря — на российскую нефть и нефтепродукты.

Трое человек погибли в результате удара по Харькову. Еще 16 человек были ранены. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко.

Российские войска выпустили четыре ракеты по Одесской области. Одна из них попала в объект инфраструктуры, пишет спикер областной администрации Сергей Братчук. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. По данным заместителя руководителя офиса Зеленского Кирилла Тимошенко, ракета попала в жилой дом.