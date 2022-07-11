Хозяин бросил нуждающуюся в лечении лошадь страдать на лугу от невыносимой боли

Хозяин животного говорил, что оно будет на лугу сколько ему годно, и что он не отдаст лошадь. К союзу же обратилась обеспокоенная женщина и прислал видео лошади, по которому сразу стало ясно, что животное испытывает сильную боль, тяжело болеет и нуждается в немедленном вмешательстве ветеринаров.

На звонок представителя союза хозяин ответил, что у него нет времени, чтобы заниматься лошадью. К счастью, он был готов передать ее союзу, и лошадь в итоге отвезли в ветеринарную клинику Эстонского университета естественных наук в Тарту.

У лошади диагностировали ламинит, который называют кошмаром каждого разводчика лошадей, так как болезнь причиняет животному невыносимую боль, а в худшем случае необходима эвтаназия. Кроме того, у лошади были пролежни и множество следов от укусов оводов. Черная лошадь была на солнце все дни и не могла от него укрыться, воды у нее также не было.

Сейчас лошадь по кличке Доми получает интенсивное обезболивающее лечение. Так как лечение лошадей является затратным процессом, Эстонский союз защиты животных просит о финансовой помощи для покрытия расходов на лечение:

пояснение “Domi“

Eestimaa Loomakaitse Liit

EE742200221052074915 (Swedbank)

EE441010220252652225 (SEB)

EE181700017004664286 (Luminor Bank)

EE087700771003771380 (LHV Pank)

EE824204278617897405 (Coop Pank)

Телефоны пожертвования:

9000 777 (5.-)

9000 888 (10.-)