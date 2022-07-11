Хозяин бросил нуждающуюся в лечении лошадь страдать на лугу от невыносимой боли
Эстонский союз защиты животных рассказал историю лошади Доми, которая почти две недели пребывала на лугу в страданиях. На данный момент животное находится в ветклинике под присмотром врачей.
Хозяин животного говорил, что оно будет на лугу сколько ему годно, и что он не отдаст лошадь. К союзу же обратилась обеспокоенная женщина и прислал видео лошади, по которому сразу стало ясно, что животное испытывает сильную боль, тяжело болеет и нуждается в немедленном вмешательстве ветеринаров.
На звонок представителя союза хозяин ответил, что у него нет времени, чтобы заниматься лошадью. К счастью, он был готов передать ее союзу, и лошадь в итоге отвезли в ветеринарную клинику Эстонского университета естественных наук в Тарту.
У лошади диагностировали ламинит, который называют кошмаром каждого разводчика лошадей, так как болезнь причиняет животному невыносимую боль, а в худшем случае необходима эвтаназия. Кроме того, у лошади были пролежни и множество следов от укусов оводов. Черная лошадь была на солнце все дни и не могла от него укрыться, воды у нее также не было.
Сейчас лошадь по кличке Доми получает интенсивное обезболивающее лечение. Так как лечение лошадей является затратным процессом, Эстонский союз защиты животных просит о финансовой помощи для покрытия расходов на лечение:
пояснение “Domi“
Eestimaa Loomakaitse Liit
EE742200221052074915 (Swedbank)
EE441010220252652225 (SEB)
EE181700017004664286 (Luminor Bank)
EE087700771003771380 (LHV Pank)
EE824204278617897405 (Coop Pank)
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