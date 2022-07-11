Футболист сборной Эстонии перешел в самый успешный румынский клуб всех времен

В 2017 году „Стяуа“ Бухарест сменила название на „ФКСБ“. Это самый титулованный клуб Румынии, ставший победителем Кубка европейских чемпионов в 1986 году и выигравший в том же году Суперкубок УЕФА. Клуб, основанный в 1947 году, выиграл 26 раз чемпионат Румынии, 24 кубка страны, 2 Кубок Румынской лиги и 6 раз суперкубков страны.

По сообщениям румынских СМИ, „ФКСБ“подписал с Таммом однолетний контракт, который может быть продлен на один год по желанию сторон. За свою карьеру, помимо клубов чемпионата Эстонии „Флоры“ и „Вильянди Тулевика“, Тамм также играл в итальянской молодежной команде „Сампдория“; в Шведских „Норрчёпинге“, „Сильвии“и „Треллеборг“; в Норвежских „Сарпсборг 08“ и „Лиллестрём“; В Польском клубе „Корона“ и в Украинских клубах „Десна“ и „Ворскла“.

