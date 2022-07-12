Новости Эстонии
12.07.2022, 19:21

Владелец эксклюзивного кабриолета: „Летом — в кепочке, зимой — с менингитом“

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Konstantin Drunsenko
Konstantin Drunsenko
ФОТО: Margus Pahv | Ekspress Meedia

Тепло и солнце в Эстонии - роскошь, в летние дни хочется провести как можно больше времени на свежем воздухе, даже находясь в автомобиле. Константин Друнченко — один из тех, кто ездит на кабриолете и собирает восхищенные взгляды прохожих. Ведь автовладелец свой автомобиль сделал для себя практически с нуля. В интервью RusDelfi Константин рассказал, нужна ли машина без крыши в не самое теплое время года, правда ли, что средний возраст владельцев подобных машин в Эстонии — двадцать лет, а многие машины „без верха“ просто оправляются на свалку?

Константин несколько лет назад приобрел свою Мазду. „Нашел в Литве, совсем недорогую, за три тысячи евро. С таким планом, что можно будет кабриолет сделать полностью под себя, — вспоминает автовладелец. — Хоть машина была на ходу, но вся ржавая, без каких-либо технических решений. Проездил на такой год, зимой начал „шаманить“ с двигателем“.

„Хотелось чего-то яркого, на лето и именно то, чтобы я сам смог „допилить“ до эффектного состояния, — перечисляет Константин. — С детства занимался мотоциклами, в семнадцать лет устроился в автосервис. Поработал немного, понял, что там денег не заработать, и ушел в стройку. Я чуть вырос, появилась возможность что-то делать. И купил себе эту Мазду. Основная идея была сделать все самому. Кабриолет — это ярко и не так обычно, как BMW. BMW у всех — пошел и купил“.

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