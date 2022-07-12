Владелец эксклюзивного кабриолета: „Летом — в кепочке, зимой — с менингитом“

Константин несколько лет назад приобрел свою Мазду. „Нашел в Литве, совсем недорогую, за три тысячи евро. С таким планом, что можно будет кабриолет сделать полностью под себя, — вспоминает автовладелец. — Хоть машина была на ходу, но вся ржавая, без каких-либо технических решений. Проездил на такой год, зимой начал „шаманить“ с двигателем“.

„Хотелось чего-то яркого, на лето и именно то, чтобы я сам смог „допилить“ до эффектного состояния, — перечисляет Константин. — С детства занимался мотоциклами, в семнадцать лет устроился в автосервис. Поработал немного, понял, что там денег не заработать, и ушел в стройку. Я чуть вырос, появилась возможность что-то делать. И купил себе эту Мазду. Основная идея была сделать все самому. Кабриолет — это ярко и не так обычно, как BMW. BMW у всех — пошел и купил“.