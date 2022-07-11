Двум дочкам Карпина не удалось оформить паспорта болельщика

У двух дочек главного тренера сборной России и „Ростова“ Валерия Карпина возникли сложности с получением паспорта болельщика (Fan ID). Об этом „РБ Спорт“ рассказала супруга тренера Дарья.

„Младшая у нас не ходит на футбол, поэтому подавала заявку на двух дочек. Но у них нет российского свидетельства о рождении, а на „Госуслугах“ почему-то принимают только такое. Поэтому теперь есть проблемы с оформлением. Видимо, надо идти с кучей документов. Возможно, переводить свидетельство на русский язык. Буду узнавать в МФЦ“, — сказала жена Карпина.

„Очень непонятная система, если даже тренеры РПЛ должны получать Fan ID также, как и все остальные болельщики“, – добавила Карпина.

Паспорт болельщика (Fan ID) — это документ, содержащий фотографию и ФИО человека. Введение Fan ID — инициатива Российского правительства. Документ понадобится для прохода на игры РПЛ, а также на финальный матч Кубка России, и получать его нужно будет всем: болельщикам, VIP-гостям, персоналу и журналистам.