Взрывная серия. Как и почему начали взлетать на воздух склады вооружений в тылу российских войск

„Взрывная серия“ в российских тылах началась в конце июня. До этого украинские войска тоже периодически поражали склады и командные пункты противника, но делали это обычно прямо у линии фронта или в результате диверсионных действий.

Колоссальное преимущество в артиллерии и ракетных системах позволяло России не обращать особого внимания на эти „укусы“. Тактика огненного вала и практически неограниченные боеприпасы позволяют российским войскам постепенно продвигаться вперед и вытеснять украинские силы с их позиций, особенно на приоритетных для Кремля направлениях, как это было в случае с Северодонецком и Лисичанском.

Однако лишь систематические, а не точечные удары украинцев по тыловым базам российских войск могут сломить наступательный пыл Кремля. По меньшей мере, ему придется оперативно восстанавливать и перестраивать пути снабжения своих войск в Украине.

Успешная серия

За последние две недели (с конца июня по начало июля) корреспонденты ВВС News Украина насчитали около десятка точных ударов по складам боеприпасов и военным базам российских войск на захваченных украинских территориях.

Следует отметить, что официально ни генштаб ВСУ, ни минобороны России не сообщали о таких случаях. Информацию и видеодоказательства распространяли в соцсетях очевидцы взрывов, военные журналисты и блогеры по обе стороны, а также местные чиновники. Некоторые случаи подтвердило также управление стратегических коммуникаций (СтратКом) ВСУ.

28 июня стало известно о взрывах в городе Новая Каховка (Херсонская область). Это стратегически важный для российских сил город на юге Украины, который они захватили еще в первый день вторжения. Рядом с ним расположена Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) и гидротехнические сооружения Северокрымского канала, поставляющего днепровскую воду в Крым.

Российские войска используют город как тыловую базу и логистический центр. До линии фронта отсюда не менее 40-50 км.