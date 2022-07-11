Другие виды
11.07.2022, 14:00

Ефимова: горжусь тремя золотыми медалями чемпионата Европы

 
Kullatüdruk Eneli Jefimova
Kullatüdruk Eneli Jefimova
ФОТО: Eesti ujumisliit

Энели Ефимова выиграла золото на всех трех дистанциях брассом на чемпионате Европы по плаванию среди юниоров.

Энели Ефимова вошла в историю, завоевав на чемпионате Европы среди юниоров в Бухаресте три золотых медали. Если на дистанции в 200 метров она стала первой, опередив ближайшую соперницу всего на 0,01 секунды, то в последний день соревнований на дистанции 100 метров брассом, Ефимова опередила соперницу почти на две секунды. На дистанции 100 метров брассом Ефимова улучшила рекорд Эстонии на 0,03 секунды, проплыв дистанцию за 1 минуту и 6,50 секунды, второй финишировала француженка Жюстин Дельма (1:08.80).

Тренер Ефимовой Хенри Хейн перед юниорским ЧЕ предполагал, что Ефимова может улучшить результат прошлогоднего ЧЕ. Тогда она выиграла золото, серебро и бронзу. Поскольку главная соперница Ефимовой, итальянка Бенедетта Пилато, не приехала на юниорский ЧЕ, Ефимова смогла выиграть золото на дистанции 50 и 100 метров брассом, а также стала первой и на длинной дистанции в 200 метров.

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