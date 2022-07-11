Ефимова: горжусь тремя золотыми медалями чемпионата Европы

Энели Ефимова вошла в историю, завоевав на чемпионате Европы среди юниоров в Бухаресте три золотых медали. Если на дистанции в 200 метров она стала первой, опередив ближайшую соперницу всего на 0,01 секунды, то в последний день соревнований на дистанции 100 метров брассом, Ефимова опередила соперницу почти на две секунды. На дистанции 100 метров брассом Ефимова улучшила рекорд Эстонии на 0,03 секунды, проплыв дистанцию за 1 минуту и 6,50 секунды, второй финишировала француженка Жюстин Дельма (1:08.80).