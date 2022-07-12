Концертный звук с легчайшими наушниками

Беспроводные наушники пришли, чтобы остаться навсегда. Они завоевали сердца пользователей - ведь по сравнению с проводными устройствами беспроводная гарнитура позволяет более гибко использовать время - слушая музыку и, например, проводить виртуальные рабочие встречи, заниматься спортом или бытовыми делами. При этом помимо удобства пользования, технологические компании в результате многолетних разработок улучшили качество звука даже самых маленьких беспроводных наушников до уровня, который ранее был возможен только с большими проводными наушниками.

„Хорошее качество звука, без сомнения, является одной из самых важных характеристик наушников, и положительный момент при сегодняшнем выборе наушников заключается в том, что вам не нужно идти на уступки в отношении качества звука даже при выборе беспроводных миниатюрных наушников“, — описывает эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина профессиональные системы звука современных наушников и приводит несколько примеров технических особенностей наушников, которые помогают создать максимально сильное впечатление от прослушивания.

Преимущества двойной аудиосистемы

Двойная аудиосистема высокого разрешения является одной из таких особенностей наушников, которая обеспечивает пользователю особенно насыщенные впечатления от прослушивания.

„Это означает, что частотный диапазон звуков чрезвычайно широк, высокие звуки, басы и вся гамма между ними отчетливо достигают слуха слушателя. Поэтому, когда вы наслаждаетесь музыкой, вы чувствуете себя как на живом концерте“, — объясняет Мишина принцип двухканальной системы и приводит в качества примера флагманские Huawei FreeBuds 2 Pro — это одна из таких моделей беспроводных наушников с широким частотным диапазоном, где бас достигает 14 герц, а более высокие частоты 48 килогерц.

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