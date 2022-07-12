Концертный звук с легчайшими наушниками
Ассортимент наушников на рынке становится все более разнообразным - в том числе растет количество беспроводных моделей. Если изначально предпочтение отдавалось беспроводным наушникам в основном из-за удобства их ношения и свободы движений, то на сегодня даже миниатюрные беспроводные наушники-вкладыши доработаны до такого уровня, что качество звучания в них и функция шумоподавления сравнимы с более крупными конкурирующими устройствами с массивными и большими динамиками, при этом такие небольшие наушники способны предложить меломанам, например, звук, сравнимый с присутствием на концерте – и это независимо от местонахождения.
Беспроводные наушники пришли, чтобы остаться навсегда. Они завоевали сердца пользователей - ведь по сравнению с проводными устройствами беспроводная гарнитура позволяет более гибко использовать время - слушая музыку и, например, проводить виртуальные рабочие встречи, заниматься спортом или бытовыми делами. При этом помимо удобства пользования, технологические компании в результате многолетних разработок улучшили качество звука даже самых маленьких беспроводных наушников до уровня, который ранее был возможен только с большими проводными наушниками.
„Хорошее качество звука, без сомнения, является одной из самых важных характеристик наушников, и положительный момент при сегодняшнем выборе наушников заключается в том, что вам не нужно идти на уступки в отношении качества звука даже при выборе беспроводных миниатюрных наушников“, — описывает эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина профессиональные системы звука современных наушников и приводит несколько примеров технических особенностей наушников, которые помогают создать максимально сильное впечатление от прослушивания.
Преимущества двойной аудиосистемы
Двойная аудиосистема высокого разрешения является одной из таких особенностей наушников, которая обеспечивает пользователю особенно насыщенные впечатления от прослушивания.
„Это означает, что частотный диапазон звуков чрезвычайно широк, высокие звуки, басы и вся гамма между ними отчетливо достигают слуха слушателя. Поэтому, когда вы наслаждаетесь музыкой, вы чувствуете себя как на живом концерте“, — объясняет Мишина принцип двухканальной системы и приводит в качества примера флагманские Huawei FreeBuds 2 Pro — это одна из таких моделей беспроводных наушников с широким частотным диапазоном, где бас достигает 14 герц, а более высокие частоты 48 килогерц.
Шумоподавление помогает сосредоточиться
Помимо качества звука, технологические компании продолжают устанавливать новые стандарты для наушников и по части шумоподавления. Это означает, что технология отслеживает шум вокруг пользователя и подавляет его.
„Независимо от того, хотите ли вы сосредоточиться на работе в переполненном офисе или заняться медитацией и хотите заглушить внешние звуки, технология шумоподавления является одним из таких параметров, который помогает получить еще более насыщенный звук“, — объясняет эксперт по технологиям. Например, состоящая из трех высокочувствительных микрофонов система шумоподавления ANC 2.0 наушников FreeBuds 2 Pro помогает заглушать звуки на разных частотах - будь то фоновый шум в общественном транспорте, разговоры людей в любимом кафе или гул кондиционера в домашних условиях.
Кристально чистые телефонные разговоры даже в очень громком окружении
музыки, но и при общении с окружающими. Каждый испытывал это чувство, когда, например, телефонный разговор невозможен из-за сильного ветра при звонке на улице.
„В новом поколении наушников представлена инновационная функция тихого разговора для повышения качества звонков, которая позволяет гарнитуре улавливать человеческие голоса и делать их более четкими, одновременно снижая фоновый шум. С такой системой шумоподавления человеческая речь, поступающая в микрофон, отчетливо слышна даже в более громкой обстановке“, — объясняет Мишина алгоритм шумоподавления.
Например, система шумоподавления Huawei FreeBuds Pro 2, которая может блокировать, помимо прочего, шум ветра силой до 5 м/с, изучила более 100 миллионов голосовых примеров, чтобы исключить из речи всевозможные мешающие фоновые элементы.
Итак, стоит ли перед вами цель насладиться музыкой на разных частотах в наушниках, послушать фон для медитации с расслабляющими звуками природы или сделать телефонный звонок несмотря на окружающий шумовой фон — эксперт по технологиям рекомендует для максимального звукового впечатления обратить внимание на характеристики звуковой системы и функции шумоподавления наушников.