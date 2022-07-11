Обзор: смотрите, кто получит министерские портфели в новом правительстве

По словам председателя партии Isamaa Хелира-Валдора Сеэдера, распределение портфелей в создаваемой коалиции сбалансировано. „Формирующаяся коалиция поставила перед собой амбициозные цели, и разделение портфелей также поможет эти цели реализовать“.

По договоренности сторон должность первого вице-спикера Рийгикогу и должности председателей комиссий Рийгикогу по делам Европейского союза, финансовой комиссии, комиссии по окружающей среде и комиссии по делам сельской жизни переходят к Isamaa.

По информации Delfi должности министра обороны, министра финансов, министра социальной защиты и министра сельского хозяйства вдобавок к должности премьер-министра достаются Партии реформ.

Соцдемы помимо должностей министра культуры, министра экономики, министра окружающей среды и министра здравоохранения и труда, получили должность министра внутренних дел.

Понятно, что премьер-министром останется лидер реформистов Кая Каллас. В послании, которое она только что направила СМИ, Каллас заявил, что для нее важно, чтобы все три партнера по коалиции были довольны полученными позициями. „Это то, чего мы в целом достигли“.

Партия реформ также выдвигает кандидатов в комиссию Рийгикогу по культуре, экономическую комиссию, комиссию по иностранным делам, специальную комиссию по надзору за органами безопасности и на должность председателя проблемной комиссии эстоноязычного образования.

Партия реформ, Isamaa и Социал-демократическая партия договорились, что новое правительство проведет реформу рынка электроэнергии, примет поправки к Закону о семейных пособиях, начнет переход к обучению на эстонском языке и примет меры для укрепления безопасности Эстонии.

На данный момент партии не объявили конкретные имена будущих министров.

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