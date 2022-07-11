Рекорд, который не радует: сегодня самая высокая цена электричества в этом году

Сегодня цена первый раз превысила 400 евро за МВт-ч около 7 часов утра и останется выше этой отметки практически в течение всего дня. Самая высокая цена дня уже миновала - в 8 часов утра она составляла 550 евро за МВт-ч, хотя с 10 до 11 она будет лишь на евро ниже.