11.07.2022, 10:10
Рекорд, который не радует: сегодня самая высокая цена электричества в этом году(9)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Средняя цена электроэнергии в понедельник достигнет 415,65 евро за МВт-ч, что в этом году является самой высокой средней дневной ценой электричества.
Последний раз средняя цена электроэнергии была выше сегодняшней аж 7 декабря, когда в Эстонии МВт-ч стоил 469,03 евро.
Сегодня цена первый раз превысила 400 евро за МВт-ч около 7 часов утра и останется выше этой отметки практически в течение всего дня. Самая высокая цена дня уже миновала - в 8 часов утра она составляла 550 евро за МВт-ч, хотя с 10 до 11 она будет лишь на евро ниже.
Вот как будет меняться цена электроэнергии сегодня: