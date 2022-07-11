Российского теннисиста подозревают в договорных матчах

Один из тренеров из Восточной Европы, ставший источником ZDF, заявил, что теннисистам за сдачу матчей предлагал деньги их тренер Егор Яцюк. Белорусский специалист, согласно данным тренера, искал молодых теннисистов и оказывал им финансовую помощь путем участия в договорных встречах.

Сообщается, что Карацев может быть замешан в пяти подобных матчах, два из которых парные встречи серии „Челленджер“ в Финляндии и Казахстане. Последний случай, когда могла произойти манипуляция с результатом встречи, выявлен на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Штутгарте этого года. В паре с израильтянином Джонатаном Эрлихом он уступил Денису Шаповалову из Канады и Рохану Бопанну из Индии.

На прошедшем в мае Открытом чемпионате Франции Карацев был допрошен полицией. Орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) отказался от комментариев по поводу действий россиянина. Под подозрение издания относительно участия Басилашвили попал матч первого круга прошлогоднего Уимблдона в парном разряде, когда на игру грузина в паре с Раду Алботом из Молдавии были замечены подозрительно высокие коэффициенты и ставки на их поражение.