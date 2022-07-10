Новая коалиция поделила министерские портфели

По словам Лаури Ляэнеметса, коалиции уже известны имена новых министров, но более подробнее об этом они расскажут в понедельник днем. Рийна Сиккут подтвердила, что места в правительстве поделили поровну 5-5-5. Однако и она не смогла назвать конкретных имен, так как переговоры еще продолжаются.

Генеральный секретарь Isamaa Прийт Сибудь тоже подчеркнул, что места в правительстве должны распределиться равнозначно. Он добавил, что для них предпочтительны темы безопасности и иностранных дел. По его словам, для соцдемов важны темы достатка людей, для реформистов экономики и финансов.

Социал-демократка Сиккут отметила, что они еще не обсуждали пост премьер-министра, это же и подтвердил Сибуль. Однако они уверены, что главой правительства останется Кая Каллас.

Член правления Партии реформ Юрген Лиги считает, что распределение портфелей не так важно. К тому же он отметил, что у нынешней коалиции, у лидеров партий мало опыта. „Я видел много действующий правительств, у этой компании мало опыта“, - сказал Лиги. Он добавил, что главной проблемой в этих переговорах были требования и шаги лидера Isamaa Хелира-Вальдора Сеэдера.