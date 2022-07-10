Американская конгрессвумен обвинила главу офиса президента Украины в связях с Россией
8 июля конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц написала письмо президенту США Джо Байдену, в котором заявила, что глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак может быть связан с Россией. В том же письме Спартц попросила Байдена помочь в расследовании „серьезных обвинений“ против Ермака.
Среди них она назвала плохое руководство переговорами с Россией, затягивание срочных закупок оборудования и другие.
МИД Украины раскритиковал ее обращение к Байдену и назвал его „попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды“.
9 июля представитель МИД Украины Олег Николенко написал в соцсетях, что действия и заявления Виктории Спартц „являются нескрываемой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией и втянуть наше государство во внутреннюю политику США“.
Представитель МИДа посоветовал Спартц не пытаться „заработать себе дополнительный политический капитал на безосновательных спекуляциях вокруг темы войны“ в Украине. Николенко считает, что Спартц своими действиями стремится затянуть отправку американской военной помощи в Украину, на что „только и рассчитывают в Кремле“. „Особенно цинично выглядят манипуляции относительно Украины и ее руководства со стороны конгрессвумен украинского происхождения“, — добавил он.
Виктория Спартц в ответ призвала украинский МИД вместо нападок и оскорблений отнестись к ее заявлению „с той серьезностью, которой требуют вопросы о господине Ермаке“. Американский политик перечислила несколько серьезных обвинений, выдвинутых в адрес Ермака, и предложила главе офиса президента Украины лично ответить на них.
Сам Ермак и Владимир Зеленский обвинения не комментировали.