Американская конгрессвумен обвинила главу офиса президента Украины в связях с Россией

Среди них она назвала плохое руководство переговорами с Россией, затягивание срочных закупок оборудования и другие.

МИД Украины раскритиковал ее обращение к Байдену и назвал его „попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды“.

9 июля представитель МИД Украины Олег Николенко написал в соцсетях, что действия и заявления Виктории Спартц „являются нескрываемой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией и втянуть наше государство во внутреннюю политику США“.

Представитель МИДа посоветовал Спартц не пытаться „заработать себе дополнительный политический капитал на безосновательных спекуляциях вокруг темы войны“ в Украине. Николенко считает, что Спартц своими действиями стремится затянуть отправку американской военной помощи в Украину, на что „только и рассчитывают в Кремле“. „Особенно цинично выглядят манипуляции относительно Украины и ее руководства со стороны конгрессвумен украинского происхождения“, — добавил он.

Виктория Спартц в ответ призвала украинский МИД вместо нападок и оскорблений отнестись к ее заявлению „с той серьезностью, которой требуют вопросы о господине Ермаке“. Американский политик перечислила несколько серьезных обвинений, выдвинутых в адрес Ермака, и предложила главе офиса президента Украины лично ответить на них.

Сам Ермак и Владимир Зеленский обвинения не комментировали.