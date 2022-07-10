Джокович выиграл 21-й турнир „Большого шлема“ и седьмой „Уимблдон“

Третья ракетка мира Новак Джокович стал чемпионом „Уимблдона“, обыграв в финале Ника Кириоса – 4:6, 6:3, 6:4, 7:6.

Серб выиграл 21-й турнир „Большого шлема“. Он обошел Роджера Федерера и по этому показателю уступает только Рафаэлю Надалю (22).

На „Уимблдоне“ Джокович победил четвертый раз подряд и седьмой – в целом. Он сравнялся с Питом Сампрасом и уступает только Федереру, взявшему восемь титулов в Лондоне.

Всего Джокович выиграл 88-й титул уровня ATP. По этому показателю он идет пятым в Открытой эре.

В этом году серб взял второй трофей.