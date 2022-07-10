10.07.2022, 19:43
Джокович выиграл 21-й турнир „Большого шлема“ и седьмой „Уимблдон“
ФОТО: | EPA
Сербский теннисист в финале обыграл австралийца Ника Кирьоса. Джокович в четырёх сетах и в восьмой раз вышел в финал Уимблдона и одержал седьмую победу. Больше титулов только у Роджера Федерера.
Третья ракетка мира Новак Джокович стал чемпионом „Уимблдона“, обыграв в финале Ника Кириоса – 4:6, 6:3, 6:4, 7:6.
Серб выиграл 21-й турнир „Большого шлема“. Он обошел Роджера Федерера и по этому показателю уступает только Рафаэлю Надалю (22).
На „Уимблдоне“ Джокович победил четвертый раз подряд и седьмой – в целом. Он сравнялся с Питом Сампрасом и уступает только Федереру, взявшему восемь титулов в Лондоне.
Всего Джокович выиграл 88-й титул уровня ATP. По этому показателю он идет пятым в Открытой эре.
В этом году серб взял второй трофей.