Мощно! Энели Ефимова завоевала свою третью золотую медаль на ЧЕ среди юниоров

В последний день соревнований в Румынии 15-летняя Ефимова преодолела 100-метровую дистанцию за 1 минуту и 6.50 секунды. До ее собственного рекорда не хватило всего трех сотых секунды.

Второе место заняла француженка Жюстин Дельмас (+2,30), которая также уступила Ефимовой на дистанции 200 м. Третье место заняла Оливия Клинт Ипса из Швеции (+2,79).

В финальном заплыве на 100 м брассом среди мужчин Ральф Роосе занял шестое проплыв за 1минуту и 2.45 секунды. Золото завоевал украинец Владимир Лисовец (1:00.96).

Итоги финала:

Предыдущие выступления Ефимовой на юниорском ЧЕ:

Первое золото Ефимова завоевала на дистанции 50 метров брассом проплыв быстрее всех за 30,44 секунды. Вслед за эстонской пловчихой финишировали датчанка Частин Скифтер Табор (+0,87) и Каролина Пехович (+1,00) из Польши.

Однако на дистанции 200 м все было не так гладко. За 50 метров до финиша Ефимова была только на четвертом месте. Однако с помощью мощного финального ускорения ей удалось обогнать Жюстин Дельма на 0,01 секунды. Ефимова проплыла за 2 минуты и 26,85 секунды, и она установила новый рекорд Эстонии, прежний рекорд она улучшила на 0,03 секунды.