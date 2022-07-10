Директор школы Кохтла-Нымме: русскоязычные ученики иногда больше ценят учителей

Несмотря на то, что Кохтла-Нымме наряду с Тойла и Йыхви считаются так называемыми более эстонскими регионами Ида-Вирумаа, в школе Кохтла-Нымме с каждым годом становится все больше учеников, родным языком которых является русский.

„Я считаю, что это следует воспринимать не как проблему, а как сильную сторону“, – считает Одер.

По ее словам, педагоги каждый день прилагают усилия во имя того, чтобы эстонский язык звучал в школе как можно чаще.

Она отметила, что все ученики умеют говорить по-эстонски, но, разумеется, звучит и русская речь. „Мы постоянно объясняем ученикам, почему важно говорить в школе на эстонском языке и чем это полезно. Бывает и так, что сами ученики говорят, например, работникам, привозящим товар: „а в нашей школе говорят по-эстонски“.

„Я чувствую, что в этой школе другое отношение к образованию и тем, кто его дает. Мне кажется, что ученики, родным языком которых является русский, еще больше уважают профессию учителя“, – рассказала директор.