Коронавирус не побежден

На протяжении четырех с половиной месяцев, с начала войны в Украине, тема пандемии коронавируса в СМИ заметно угасла. Это создает представление, будто паденмия закончилась и вирус исчез, но это не так. Относительно недавно начал свое распространение штамм коронавируса — „Омикрон“ ВА.5. В ряде стран последняя волна уже прошла, как, например, в Южной Африке, или подходит к концу, как в Германии и Испании. Вирус в разных странах ведет себя по-разному, и поэтому сложно прогнозировать, как ситуация будет развиваться в Эстонии. Но существует вероятность, что в августе и сентябре в Эстонии снова вырастет заболеваемость, и наши больницы будут переполнены тяжелобольными.

Ученые отмечают, что волна нового штамма относительно мягкая в сравнении волной дельта-штамма. Главный вопрос в том, чему научились наши специалисты и политики за время прошлых пиков заболеваемости. Важно быть последовательными; в прошлом году большой ошибкой стало то, что советы и рекомендации за пару недель могли кардинально измениться. Следует избегать таких ошибок, потому что они создают панику и путаницу. Поэтому сейчас, еще до начала новой волны, нужно определиться с четвертой дозой вакцины.

Статистика показывает, что население относится к вакцине довольно прохладно. Идеального рецепта как улучшить ситуацию в мире - не существует. Можно лишь учиться на своих старых ошибках. Позитивным сдвигом в вопросе преодоления коронавируса является то, что наши специалисты наконец-то отказались от идеи коллективного иммунитета. Это значит, что можно защитить от тяжелого течения болезни только самого себя, но не других людей. Каждый человек должен принимать ответственность за самого себя. Важно учитывать, что за время последней волны нового штамма больницы пополнились людьми в возрасте старше 60-70 лет. И заполнение больниц коронавирусными больными неизбежно приведет к затруднению в получении регулярного лечения другими больными.

Государству придется больше работать над этим вопросом, и другого варианта просто нет: необходимо сделать процесс вакцинации наиболее удобным для людей, и, если понадобиться, принести ее на дом, нужно продолжать объяснять, что такое вакцина от коронавируса и как она действует, и конкретно и ясно объяснить людям, находящим в группе риска, что защита их здоровья и жизни является их собственным делом. И люди, распространяющие мифы о вакцинах и призывающие население не вакцинироваться, не должны получать право голоса в общественном пространстве, потому что их деятельность является безответственной и вредительской.