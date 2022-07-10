Полиция задержала двух подозреваемых в убийстве иностранца в Старом городе

Для полиции было важно изначально собрать доказательства, определить людей, которые последние общались с погибшим, также максимально подробно реконструировать произошедшие события. „Мы работали сутки с огромным объёмом записей с видеокамер, говорили с очевидцами и в результате выявили двух местных мужчин, которые были с жертвой в одной квартире, где потом нашли тело. Точные мотивы станут известны в ходе расследования и допроса. В таких случаях приоритетом является восстановление чувства безопасности общины, чтобы каждый мог спокойно и безопасно передвигаться по улицам“, — сказал руководитель группы отдела по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Элари Хаугас.