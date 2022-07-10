Полиция задержала двух подозреваемых в убийстве иностранца в Старом городе(6)
Сегодня в 13:30 полиция задержала в Ласнамяэ двух мужчин, которых подозревают в убийстве человека в доме на Ратушной площади утром в субботу.
Вчера в 12 часов дня в полицию сообщили, что в доме на Ратушной площади нашли тело 37-летнего мужчины - гражданина другой страны.
Сегодня полиция задержала 32-летнего и 23-летнего мужчин, у которых нет судимостей.
Для полиции было важно изначально собрать доказательства, определить людей, которые последние общались с погибшим, также максимально подробно реконструировать произошедшие события. „Мы работали сутки с огромным объёмом записей с видеокамер, говорили с очевидцами и в результате выявили двух местных мужчин, которые были с жертвой в одной квартире, где потом нашли тело. Точные мотивы станут известны в ходе расследования и допроса. В таких случаях приоритетом является восстановление чувства безопасности общины, чтобы каждый мог спокойно и безопасно передвигаться по улицам“, — сказал руководитель группы отдела по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Элари Хаугас.
Старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Келли Круусимяги добавила, что сейчас подозреваемых задержали на 48 часов и после того, как будут предприняты первоначальные шаги, прокуратура решит, нужно ли ходатайствовать об аресте обоих подозреваемых в ближайшие дни.