Раннее выявление диабета помогает предотвратить серьезные последствия

Для смягчения протекания диабета, вызванного образом жизни, аптекарь рекомендует есть больше клетчатки и медленно усваиваемые углеводы: цельнозерновые продукты, овощи и каши. „Чтобы держать под контролем уровень холестерина и триглицеридов, диабетик должен ограничивать потребление жирной пищи, избегать сладостей и алкоголя, а также стараться держать под контролем как массу тела, так и уровень сахара в крови с помощью регулярной умеренной физической активности“, — приводит она примеры тех изменений образа жизни, которые следует сделать при сахарном диабете.

„Пожилой возраст и ожирение являются основными факторами риска развития диабета 2 типа. Поэтому поддержание нормальной массы тела, правильное питание и отказ от курения могут помочь в предотвращении или облегчении хода болезни“, — пояснила Лехари.

Привычка к минимальным физическим нагрузкам и избыточный вес становятся уделом все большего количества людей, и такой нездоровый образ жизни способствует развитию диабета 2 типа. „Диабетом 2 типа в основном страдают пожилые люди с избыточным весом и люди с множественными сопутствующими заболеваниями. Эта форма диабета проявляется во взрослом или в более старшем возрасте и часто сопровождается артериальным давлением и заболеваниями сердца“, — охарактеризовала Лехари и добавила, что каждый десятый человек старше 70 лет уже болеет диабетом.

По словам аптекаря, употребление сладостей не вызывает диабет. „Однако чрезмерное употребление сладкого создает нагрузку на печень, способствуя формированию жировой дистрофии печени и эта привычка вызывает избыточный вес и дефицит витаминов - особенно витаминов группы В. Витамин В1 участвует в переработке сахаров, и, если сахаров слишком много, то возникает авитаминоз“, — приводит Лехари пример прямого воздействия чрезмерного употребления сладкого.

По словам провизора аптеки Pärnu Ristiku BENU Маргот Лехари, диабет является одним из самых известных и распространенных метаболических заболеваний в мире, из-за которого многие люди скончались или стали инвалидами. „При диабете клетки поджелудочной железы не могут вырабатывать инсулин, его недостаточно или реакция клеток на инсулин нарушена. Но функция инсулина как раз заключается в транспортировке энергии из пищи в виде глюкозы в клетки. При диабете клетки голодают из-за низкого уровня инсулина, а уровень сахара в крови остается высоким“, — пояснила аптекарь.

Диабет 1 типа в основном наследственный и не может быть предотвращен

90 процентов всех диабетиков страдают от связанного с образом жизни диабета 2 типа и в разы меньшее число людей имеют диабет наследственной природы 1 типа. „При диабете 1 типа собственные клетки организма атакуют клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, и подкожные инъекции инсулина — единственное спасающее жизнь лечение диабетика“, — описала природу заболевания Лехари.

Диабет 1 типа нельзя предотвратить или избежать его. „Причина заболевания до сих пор не совсем ясна и в определенной степени наследуется генетически, но почему проявляется этот генетический дефект, на сегодняшний день неизвестно“, — говорит Лехари и добавила, что, в отличие от вызванного образом жизни диабета 2 типа, люди с сахарным диабетом 1 типа, как правило, обычно стройные и это заболевание проявляется в раннем дошкольном, в детском или в подростковом возрасте.

Каковы первые признаки диабета?

По словам аптекаря, первичными симптомами диабета 1 типа являются более частое мочеиспускание, жажда, утомляемость, повышенный аппетит и чувство голода, но в то же время потеря веса и нарушение зрения. „При запоздалой постановке диагноза могут возникнуть потеря аппетита, тошнота, рвота, запах ацетона изо рта, общая слабость и даже потеря сознания“, — охарактеризовала Лехари и добавила, что такие симптомы вызваны недостатком инсулина и повышенным уровнем сахара в крови, а в запущенной стадии — те же симптомы исходят от влияния кетоновых тел, т.е. веществ, образующихся при расщеплении жиров.

Второй тип диабета, вызванный образом жизни, по словам Лехари, может развиться совершенно скрытно, и при этом человек может не почувствовать никаких изменений. „Часто высокий уровень сахара в крови выявляется случайно при диагностике других заболеваний, например, при обращении к врачу с повышенным давлением или проблемами с суставами“, — пояснила Лехари.