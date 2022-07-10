ВИДЕО | Победительница Уимблдона уклонилась от вопросов, связанных с войной в Украине и Путиным: Мой английский не самый лучший

После исторической победы прошла пресс-конференция, на которой российскую спортсменку спросили о войне в Украине. У теннисистки спросили, переживает ли она относительно того, что ее победу как россиянки по происхождению могут использовать для пропаганды.

„Я не знаю. Как я говорила в предыдущих интервью, я долгое время играю за Казахстан. Так что я не знаю, что произойдет. Постоянно есть какие-то новости, но я ничего не могу с этим поделать“, — ответила теннисистка.

Далее у теннисистки спросили об ее отношении к войне, которую Россия развязала против Украины, и осуждает ли она действия Владимира Путина.

Сначала спортсменка ответила: „Извините, я не услышала“. После того как фразу повторили, Рыбакина с улыбкой заявила, что не понимает вопрос, утверждая, что у нее „не самый лучший английский“.

За всю пресс-конференцию, длившуюся около 18 минут, это был единственный вопрос с которым у Елены возникли проблемы и на который она отказалась отвечать напрямую.

„Я не поняла вторую часть вопроса. Со своей стороны, я могу сказать только то, что представляю Казахстан. Я не выбирала, где мне родиться. Люди уверовали в меня. Казахстан меня сильно поддерживает. Даже сегодня я слышала много поддержки. Я видела флаги. Поэтому я не знаю, как ответить на ваш вопрос“, — сказала теннисистка.

В финальном матче Уимблдона представительница Казахстана, которая располагается на 23-м месте в рейтинге WTA, обыграла вторую ракетку мира туниску Онс Жабер - 3:6, 6:2, 6:2.

В видео Reuters вы можете прослушать часть ответа Рыбакиной на тему России с 1.20 минуты.