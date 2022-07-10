ЛДПР предложила перестать называть Путина президентом

Идея со сменой названия главы исполнительной власти в России появилась менее чем за два года до президентских выборов в России, которые стали менее предсказуемыми из-за войны в Украине.

„Термин „президент“ в значении главы исполнительной власти впервые использовался лишь в конце 18 века в США, и много позже (он) расползся по всему миру. В нашей стране это по историческим меркам вообще новое слово, и, пока оно не укоренилось окончательно, можно его спокойно заменить. Например, на словосочетание „глава государства“ или слово „правитель“. И то, и другое понятнее русскому уху“, – заявили в ЛДПР.

Контекст. Заявление сделано менее чем за два года до президентских выборов в России. После правки конституции летом 2020 года Владимир Путин может баллотироваться в президенты еще на два срока и остаться во главе страны до 2036 года.

Война в Украине делает президентские выборы 2024 года менее предсказуемыми. В отличие от термина „президент“ слово „правитель“ не подразумевает регулярных выборов.