Правда ли, что в Пентагоне предложили приостановить членство Литвы в НАТО?

26 июня 2022 года декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров в эфире программы „Вечер с Владимиром Соловьёвым“ на телеканале „Россия-1“ заявил (на видео с отметки 1:09:25): „Тут вот есть такой трёхзвёздный генерал Роберт Джефферсон в Пентагоне, который сказал о том, что нам надо будет, видимо, статус такой временной приостановки членства (в НАТО. — Прим. ред.) разработать. Понятно, идёт речь о Литве. Возможна такая временная приостановка членства, потому что если Литва сейчас нажмёт, то тогда это, возможно, приведёт к Третьей мировой войне, а мы к Третьей мировой войне, как показала операция на Украине и как показали действия российских войск, в полной мере не готовы. То есть просто у Запада считается, что не хватит вооружений“.



До и после эфира на „России-1“ заявление американского генерала цитировали и СМИ: „Военное дело“, „Катехон“, Deita, „Новости Якутска“ и др. „Общественная служба новостей“ даже обратилась за комментарием к главному научному сотруднику Института Европы РАН Николаю Межевичу (тот заявил, что власти Литвы „претендуют на премию Дарвина“).



Новость распространяли и пользователи соцсетей. Например, во „ВКонтакте“ ею поделились паблики „Новости для пенсионеров“ (282 000 подписчиков на момент написания этого разбора), „Сила в правде“ (190 000 подписчиков), „Спецназ“ (188 000 подписчиков), „Новости президента России!“ (156 000 подписчиков), „Третья мировая война“ (79 000 подписчиков) и др. В Telegram о сенсационном выступлении Джефферсона рассказал депутат Госдумы, координатор „Национального освободительного движения“ Евгений Фёдоров. Упоминания этого заявления можно встретить также в Facebook, Twitter и других соцсетях.