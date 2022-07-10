Другие виды
10.07.2022, 14:00

Боец UFC вызвал на ринг Рафаэля Надаля

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Rafael Fiziev
Rafael Fiziev
ФОТО: Keystone Press Agency | Global Look Press

Победитель в главном бою турнира UFC Vegas 58 представитель Азербайджана Рафаэль Физиев после боя предложил выяснить, кто „лучший Рафа в спорте“. „Рафаэль Надаль, выходи сюда“, — обратился к теннисисту Физиев.

Боец из Азербайджана Рафаэль Физиев после очередной победы в UFC решил вызвать на бой испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

В главном бою турнира UFC Vegas 58 Физиев нокаутировал в последнем, пятом раунде 37-летнего бразильца Рафаэля дос Аньоса, который ранее был чемпионом в легкой весовой категории.

„Теперь мы знаем, кто лучший Рафаэль в UFC. Теперь надо выяснить, кто лучший Рафа в спорте. Рафаэль Надаль, выходи сюда“, — сказал 29-летний спортсмен после боя.

Победа в главном бою UFC Vegas 58, стала шестой подряд для Физиева в UFC и 12-й в карьере. Единственное поражение Физиев потерпел в апреле 2019 года от россиянина Магомеда Мустафаева.

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