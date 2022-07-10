Боец UFC вызвал на ринг Рафаэля Надаля

Боец из Азербайджана Рафаэль Физиев после очередной победы в UFC решил вызвать на бой испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

В главном бою турнира UFC Vegas 58 Физиев нокаутировал в последнем, пятом раунде 37-летнего бразильца Рафаэля дос Аньоса, который ранее был чемпионом в легкой весовой категории.

„Теперь мы знаем, кто лучший Рафаэль в UFC. Теперь надо выяснить, кто лучший Рафа в спорте. Рафаэль Надаль, выходи сюда“, — сказал 29-летний спортсмен после боя.

Победа в главном бою UFC Vegas 58, стала шестой подряд для Физиева в UFC и 12-й в карьере. Единственное поражение Физиев потерпел в апреле 2019 года от россиянина Магомеда Мустафаева.