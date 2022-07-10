С 10 июля вступают в силу дополнительные „Калининградские“ санкции

На сайте Министерства иностранных дел Литвы, посвященном реализации международных санкций, подчеркивается, что наземный транзит между Калининградской областью и другими частями Российской Федерации не остановлен и не заблокирован. „Транзит пассажиров и грузов, не подпавших под санкции ЕС, продолжается. Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит“, — отмечается там.

Также поясняется, что Литва, как и другие страны-члены ЕС, применяет ограничительные меры, принятые ЕС, в том числе Регламент Совета (ЕС) №833/2014 31 от июля 2014 года об ограничительных мерах в связи с действиями России по дестабилизации ситуации в Украине со всеми его дополнениями.

Четвертый санкционный пакет ЕС, принятый 15 марта 2022 г., ввел ограничительные меры на импорт и транспортировку стали и других изделий из черных металлов и подразумевал расторжение таких договоров, заключенных до вступления санкций в силу - до 17 июня 2022 г. Представитель Департамента таможни Лина Лауринайтите-Григене сообщила Delfi, что таможня готова к выполнению санкций.

В свою очередь, генеральный секретарь ассоциации Linava Зенонас Буйвидас пояснил, что из России по-прежнему будут вывозиться только те товары, которые не подпадают под санкции. В МИД напоминают, что с 10 июля 2022 года вступает в силу запрет на ввоз и транспортировку цемента, спирта и другой продукции.

В документе указывается, что Россия получает значительный доход от этих товаров и поэтому может осуществлять действия, дестабилизирующие ситуацию в Украине. Определенные исключения предусмотрены только для хлористого калия и минеральных или химических удобрений, содержащих азот, фосфор и калий. Постановление также содержит перечень товаров, которые можно вывозить в гуманитарных целях.