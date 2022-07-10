Главный тренер футбольного клуба „Таммека“ подал в отставку

„Инициатива и решение о прекращении сотрудничества исходили от Мигеля Сантоса, который решил принять предложение за пределами Эстонии и воспользовался опцией в контракте и разорвал трудовой договор с клубом“, — говорится в заявлении Таммеки. „Марти Пяхн останется исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона, который до этого выполнял обязанности помощника тренера“.

„Мигель Сантос стал главным тренером „Таммеки“ в начале 2022 года, клуб на данный момент занимает шестое место в чемпионате Эстонии“, — говорится в сообщении. „Мы благодарим Мигеля Сантоса за сотрудничество и желаем ему успехов в новых вызовах!“

„Таммека“ набрала 18 очков в 19 играх и занимает шестое место в чемпионате Эстонии. Находящийся на пятом месте „Курессааре“ опережает тартуский клуб на 7 очков.

При Сантосе клуб „Таммека“ в субботу одержал победу в кубке Эстонии в 1/64 финала над „Козе“ со счетом 8:0. После игры клуб объявил, что Сантос уходит в отставку.