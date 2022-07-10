Первый финский танцор Мариинского театра покинул Россию из-за войны

В первый день войны улицы Санкт-Петербурга были переполнены полицейскими и демонстрантами, а банк отказался обменивать деньги. Вспоминает февральские события финский артист балета Марко Юусела. Спустя три недели 22-летний Юусела оставил привычную жизнь, друзей и работу в Мариинском театре и уехал из Санкт-Петербурга.

Когда началась война, Мариинский театр продолжал выступать и репетировать как обычно. Среди танцоров, приехавших из-за границы, царила атмосфера страха. В труппе также было несколько украинцев. Некоторые из них не знали, где находятся их семьи.

– Тогда многие просто плакали. У них не было дома, куда можно было бы вернуться, но они не знали, хотят ли они оставаться в Петербурге, – говорит Юусела.

Танцоры, приехавшие из западных стран, поддерживали друг друга.

– Мы встречались почти каждый вечер или ночь в моей комнате и делились тем, что услышали в тот день. Было очень трудно получать достоверную информацию о происходящем.

Юусела и большинство его друзей решили покинуть Петербург. Сейчас он находится в неоплачиваемом отпуске из Мариинского театра, но объявил, что контракт не будет продлен.

– Я уехал, поскольку не хотел, чтобы меня ассоциировали с войной или чтобы кто-то подумал, что я поддерживаю войну, – объясняет Юусела.