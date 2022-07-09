ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (136-й день) | Украина минирует границу с Беларусью, Россию обвиняют в намеренном уничтожении пшеничных полей(1)
Представляем вашему вниманию главные события уходящего дня в Украине и вокруг нее.
С утра российские войска нанесли удары по Дружковке, Славянску, Часову Яру, Горняку, Кодеме, Семигорью, Новолуганской и Углегорской ТЭС. Есть раненые и как минимум один погибший. В субботу около 5 утра российские войска также обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога. В результате обстрела погибла женщина, еще два человека госпитализировали с осколочными ранениями.
Позже украинские власти сообщили о ракетном ударе по Харькову. В результате пострадали семь человек: четырех из них (в том числе ребенка) госпитализировали, еще трем оказали помощь на месте. По предварительным данным, удар был нанесен по одному из жилых районов города, заявил глава Харьковской области Олег Синегубов.
Глава Луганской области заявил, что „пока никакой оперативной паузы не наблюдается“. По словам Сергея Гайдая, российские войска пытаются продвинуться от населенных пунктов Луганской области в Донецкую область. „Пока никакой оперативной паузы, объявленной врагом, не наблюдается. Он атакует и обстреливает наши земли с той же интенсивностью“.
Папа римский Франциск может в августе посетить Украину, сообщил архиепископ Пол Ричард Галлахер, секретарь Ватикана по отношениям с государствами.
Российская армия уничтожает пшеничные поля в Херсонской области, пишет в своем „Телеграм“-канале спикер Одесской администрации Сергей Братчук. „Из-за обстрелов ежедневно возникают масштабные пожары на полях по всей территории области. Российские войска не допускают к тушению огня местных, уничтожают зернохранилища и технику“, - утверждает Братчук. По информации Нацполиции Украины, на этой неделе на территории Херсонской области почти каждый день фиксировались пожары в лесах и на полях из-за обстрелов. По всем фактам открыты уголовные дела о нарушении законов и обычаев войны.
Украинские военные минируют границу с Беларусью. Подразделения ВСУ и пограничной службы Украины укрепляют северную границу страны, заявил командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев. При этом министерство обороны Украины считает, что на данный момент угроза вторжения белорусской армии маловероятна.
Суд в самопровозглашенной ДНР приговорил к смертной казни бойцов батальона „Азов“ с позывными Фокс и Фрост, написал военный корреспондент „Комсомольской правды“ Дмитрий Стешин. „Фокс (Константин Никитенко) — ездил по Мариуполю на БТР и постреливал по людям, по приколу, для смеха. <…> Фрост — автор канала „Танцуй-убивай“. Расстреливал пленных морпехов, глумился над телами“, — написал Стешин.
Украинские власти призывают людей уезжать с оккупированных территориях. Накануне об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. „Надо искать возможность уехать, потому что наши Вооруженные силы будут деоккупировать. Это будут огромные бои. Я не хочу никого пугать, все и так все понимают“, — сказала она.
Офис генпрокурора Украины: с начала войны погибли или пострадали не менее 994 детей. За последние сутки официальное число погибших детей не изменилось — 347. Возросло количество раненых — свыше 647, сообщил Офис генпрокурора Украины. Больше всего пострадавших детей в Донецкой области (348), Харьковской (186), Киевской (116), Черниговской (68) и Луганской (61).