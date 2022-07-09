ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (136-й день) | Украина минирует границу с Беларусью, Россию обвиняют в намеренном уничтожении пшеничных полей

С утра российские войска нанесли удары по Дружковке, Славянску, Часову Яру, Горняку, Кодеме, Семигорью, Новолуганской и Углегорской ТЭС. Есть раненые и как минимум один погибший. В субботу около 5 утра российские войска также обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога. В результате обстрела погибла женщина, еще два человека госпитализировали с осколочными ранениями.

Позже украинские власти сообщили о ракетном ударе по Харькову. В результате пострадали семь человек: четырех из них (в том числе ребенка) госпитализировали, еще трем оказали помощь на месте. По предварительным данным, удар был нанесен по одному из жилых районов города, заявил глава Харьковской области Олег Синегубов.

Глава Луганской области заявил, что „пока никакой оперативной паузы не наблюдается“. По словам Сергея Гайдая, российские войска пытаются продвинуться от населенных пунктов Луганской области в Донецкую область. „Пока никакой оперативной паузы, объявленной врагом, не наблюдается. Он атакует и обстреливает наши земли с той же интенсивностью“.

Папа римский Франциск может в августе посетить Украину, сообщил архиепископ Пол Ричард Галлахер, секретарь Ватикана по отношениям с государствами.

Российская армия уничтожает пшеничные поля в Херсонской области, пишет в своем „Телеграм“-канале спикер Одесской администрации Сергей Братчук. „Из-за обстрелов ежедневно возникают масштабные пожары на полях по всей территории области. Российские войска не допускают к тушению огня местных, уничтожают зернохранилища и технику“, - утверждает Братчук. По информации Нацполиции Украины, на этой неделе на территории Херсонской области почти каждый день фиксировались пожары в лесах и на полях из-за обстрелов. По всем фактам открыты уголовные дела о нарушении законов и обычаев войны.