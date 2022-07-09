ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | Когда и кому надо проводить обзорную проверку пожарной безопасности

Что представляет собой обзорная проверка?

Суть обязанности проводить обзорную проверку пожарной безопасности заключается в периодическом предоставлении Спасательному департаменту отчетов о состоянии пожарной безопасности объекта. Обзорная проверка пожарной безопасности означает проверку того, соответствуют ли территория, строение или находящиеся в нем противопожарные установки, а также проходящая в них деятельность требованиям пожарной безопасности. По своей сути она похожа на проверку объекта инспектором по пожарной безопасности.

Кому необходимо проводить обзорную проверку?

Обзорную проверку пожарной безопасности необходимо проводить во всех офисных зданиях площадью более 750 квадратных метров, промышленных и складских зданиях, а также гаражах площадью более 1000 квадратных метров. Обзорную проверку следует проводить раз в три года.

Обзорная проверка необязательна для зданий высотой более 28 метров, для опасных предприятий в значении части 3 статьи 21 Закона о химикатах, а также для предприятий с риском крупных несчастных случаев в значении части 4 статьи 21 Закона о химикатах.

Проведение обзорной проверки пожарной безопасности организует владелец строения. Если у строения несколько владельцев – например, в случае офисного здания, – обязанность организовать обзорную проверку лежит на собственнике. Стоит учитывать, что провести обзорную проверку может только специалист по пожарной безопасности, то есть человек, имеющий квалификацию специалиста по пожарной безопасности 5-го уровня или эксперта по пожарной безопасности 6-го уровня. „В офисных зданиях первая обзорная проверка пожарной безопасности должна быть проведена уже к концу года. Советуем не откладывать это на последний момент“, – сказал директор дивизиона охранной техники G4S Прийт Орассон.

Когда надо провести первую обзорную проверку пожарной безопасности?

· Офисные здания – не позднее 1 января 2023 года.

· Акт о промышленных и складских зданиях следует подать не позднее 1 января 2024 года.

· Акт о гаражах следует подать не позднее 1 января 2025 года.