ООН: и Россия, и Украина использовали „живые щиты“ в ходе войны

Доклад охватывает период с 24 февраля 2022 года по 15 мая 2022 года и основан на результатах работы Миссии ООН по мониторингу за соблюдением прав человека в Украине.

В нем сказано, что с начала войны российские и украинские войска использовали жилые кварталы с гражданским населением для своих военных целей, не обеспечивая безопасность мирным жителям на этих объектах, как того требует Международное гуманитарное право (МГП).

Использование „живых щитов“ запрещено статьей 28 Женевской конвенции IV и статьей 51(7) Дополнительного протокола I.

В частности УВКПЧ упоминает случай с домом престарелых в селе Старая Краснянка (Луганская область). В начале марта 2022 года, когда дом престарелых и инвалидов оказался на линии фронта, его руководство неоднократно обращалось к местным властям с просьбой эвакуации. По имеющимся данным, это было невозможно, поскольку украинские вооруженные силы якобы заминировали прилегающую территорию и перекрыли дороги, а позже и вошли в дом престарелых. После перестрелки с вооруженными формированиями, связанными с Россией, в живых остались 22 пациента из 71.

В докладе описывается и другой пример, когда российские военные прятались в подвале с мирными жителями в селе Ягодное Черниговской области. В подвале находилось 360 мирных жителей, в том числе 74 ребенка и 5 инвалидов. Спустя месяц в отсутствии базовых условий для жизни в переполненном подвале умерли 10 пожилых людей.

„Большое количество жертв среди гражданского населения и масштабы разрушений, нанесенных гражданской инфраструктуре, по-прежнему вызывают серьезную обеспокоенность тем, что атаки, проводимые российскими вооруженными силами, не соответствуют международному гуманитарному праву“, - прокомментировала доклад Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

„Хотя в гораздо меньших масштабах, также представляется вероятным, что украинские вооруженные силы не в полной мере соблюдали Международное гуманитарное право в восточных частях страны“, - добавила Бачелет.