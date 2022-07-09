Уроженка России выиграла Уимблдон

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала победительницей Уимблдона. В финале она обыграла Онс Жабер из Туниса.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:2 в пользу 23-летней Рыбакиной, посеянной на турнире под 17-м номером.

Спортсменка стала первой представительницей Казахстана, сумевшей выиграть турнир „Большого шлема“ в одиночном разряде. Также она выиграла свой третий турнир WTA, это также рекорд для казахстанских теннисисток.

Рыбакина занимает 23-е место в мировом рейтинге. Она впервые в карьере дошла до финала турнира „Большого шлема“, ранее ее лучший результат был 1/4 финала „Ролан Гаррос“ в 2021 году.

Уимблдон, третий в сезоне турнир „Большого шлема“, завершится 10 июля. Общий призовой фонд соревнований в этом сезоне составляет £40,35 млн ($49,3 млн). Победитель турнира в одиночном разряде получит £2 млн ($2,41 млн, финалист — £1,05 млн ($1,26 млн).