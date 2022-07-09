ЧП и криминал
09.07.2022, 18:47

ФОТО | В арендной квартире на Ратушной площади произошло убийство

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В арендной квартире на Ратушной площади в Старом городе был обнаружен труп. Следы на теле указывают на то, что мужчина был убит.

В субботу в середине дня полиция получила сообщение, что в арендной квартире в Старом городе найдено тело 37-летнего мужчины с признаками насилия. Полиция работает на месте преступления и собирает информацию о произошедшем инциденте.

Убитый мужчина был иностранным гражданином, но пока неизвестно, находился ли он в Эстонии как турист или же проживал здесь.

На месте преступления большое количество полицейских и криминалистов, приезжала и скорая. Вход в здание огорожен лентой.

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