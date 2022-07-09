09.07.2022, 18:47
ФОТО | В арендной квартире на Ратушной площади произошло убийство(1)
В арендной квартире на Ратушной площади в Старом городе был обнаружен труп. Следы на теле указывают на то, что мужчина был убит.
В субботу в середине дня полиция получила сообщение, что в арендной квартире в Старом городе найдено тело 37-летнего мужчины с признаками насилия. Полиция работает на месте преступления и собирает информацию о произошедшем инциденте.
Убитый мужчина был иностранным гражданином, но пока неизвестно, находился ли он в Эстонии как турист или же проживал здесь.
На месте преступления большое количество полицейских и криминалистов, приезжала и скорая. Вход в здание огорожен лентой.