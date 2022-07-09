Другие виды
09.07.2022, 17:04

ФОТО | В Паюси в седьмой раз прошел грязевой забег

 
Pajusi mudajooks
Pajusi mudajooks
ФОТО: Kenno Soo | Ekspress Meedia

В субботу в деревне Паюси в волости Пыльтсамаа Йыгеваского уезда на востоке Эстонии, стартовал седьмой грязевой забег Паюси, в котором приняли участие сотни человек.

Во время грязевого забега участникам предстоял преодолеть 8,5-километровый размеченный путь, полный различных препятствий, которые нужно было преодолевать путем лазания, ходьбы, бега, плавания, ползания и прыжков. Перед финишем участников также окунули в пену. Участвовать можно было как индивидуально, так и в команде.

Результаты должны появиться на этой странице.

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