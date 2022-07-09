09.07.2022, 17:04
ФОТО | В Паюси в седьмой раз прошел грязевой забег
ФОТО: | Ekspress Meedia
В субботу в деревне Паюси в волости Пыльтсамаа Йыгеваского уезда на востоке Эстонии, стартовал седьмой грязевой забег Паюси, в котором приняли участие сотни человек.
Во время грязевого забега участникам предстоял преодолеть 8,5-километровый размеченный путь, полный различных препятствий, которые нужно было преодолевать путем лазания, ходьбы, бега, плавания, ползания и прыжков. Перед финишем участников также окунули в пену. Участвовать можно было как индивидуально, так и в команде.
Результаты должны появиться на этой странице.