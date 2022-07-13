Футбол
13.07.2022, 14:00

Миллионные заработки: Красочная европейская история эстонских футбольных клубов

 
„Левадия“ заработала 840 000 евро„Флора“ и „Пайде“ по 150 000 евро
FC Flora alustas tänavust eurohooaega 1:0 võiduga SJK üle. Korduskohtumine peetakse 14. juulil Soomes.
FC Flora alustas tänavust eurohooaega 1:0 võiduga SJK üle. Korduskohtumine peetakse 14. juulil Soomes.
ФОТО: Margus Pahv | Ekspress Meedia

Еврокубки в этом году для эстонских футбольных клубов начались неудачно, когда в предварительном раунде Лиги чемпионов „Левадия“ проиграла „Викингуру“ со счетом 1:6. После стартовых матчей первого отборочного раунда Лиги конференций ситуация уже повеселее: „Флора“ обыграла „Сейняйоки“ 1:0 дома, а городская команда „Пайде“ на выезде обыграла тбилисское „Динамо“ 3:2.

В преддверии решающих матчей на этой неделе и „Флора“, и „Пайде“ находятся в таком положении, когда шансы на проход в следующий раунд вполне реальны. Однако „Левадия“, которая начнет со второго отборочного раунда Лиги конференций, в соперники получит команду, которая, по крайней мере, исходя из прошлого лета, способна обыграть действующего чемпиона Эстонии. Если „Левадия“ сможет пройти дальше, то заработает более одного миллиона евро в этом году. Если „Флора“ и „Пайде“ смогут пройти дальше на этой неделе, они удвоят свои заработки и получат немного больше.

История показывает, что „Левадия“ продолжает оставаться самым успешным эстонским клубом в предварительных раундах еврокубков. Однако „Флора“ в случае успеха в этом году сможет сравняться с „Нымме Калью“ и даже обойти их. Если „Пайде“ сможет пройти дальше, то они станут шестым эстонским футбольным клубом, сумевшим победить соперника по сумме двух встреч.

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