Миллионные заработки: Красочная европейская история эстонских футбольных клубов
Еврокубки в этом году для эстонских футбольных клубов начались неудачно, когда в предварительном раунде Лиги чемпионов „Левадия“ проиграла „Викингуру“ со счетом 1:6. После стартовых матчей первого отборочного раунда Лиги конференций ситуация уже повеселее: „Флора“ обыграла „Сейняйоки“ 1:0 дома, а городская команда „Пайде“ на выезде обыграла тбилисское „Динамо“ 3:2.
В преддверии решающих матчей на этой неделе и „Флора“, и „Пайде“ находятся в таком положении, когда шансы на проход в следующий раунд вполне реальны. Однако „Левадия“, которая начнет со второго отборочного раунда Лиги конференций, в соперники получит команду, которая, по крайней мере, исходя из прошлого лета, способна обыграть действующего чемпиона Эстонии. Если „Левадия“ сможет пройти дальше, то заработает более одного миллиона евро в этом году. Если „Флора“ и „Пайде“ смогут пройти дальше на этой неделе, они удвоят свои заработки и получат немного больше.