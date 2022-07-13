Миллионные заработки: Красочная европейская история эстонских футбольных клубов

В преддверии решающих матчей на этой неделе и „Флора“, и „Пайде“ находятся в таком положении, когда шансы на проход в следующий раунд вполне реальны. Однако „Левадия“, которая начнет со второго отборочного раунда Лиги конференций, в соперники получит команду, которая, по крайней мере, исходя из прошлого лета, способна обыграть действующего чемпиона Эстонии. Если „Левадия“ сможет пройти дальше, то заработает более одного миллиона евро в этом году. Если „Флора“ и „Пайде“ смогут пройти дальше на этой неделе, они удвоят свои заработки и получат немного больше.