Новая коалиция обещает не повышать налоги

Новая правительственная коалиция, соглашения о создании которой накануне достигли Партия реформ, Isamaa и Социал-демократическая партия, обещает не повышать налоги.

Об этом в интервью ERR заявила председатель Партии реформ Кая Каллас.

„О повышении налогов мы не договаривались“, - заверила Каллас.

В пятницу три партии договорились о создании коалиции, но работа на этом не закончена. Теперь политикам предстоит представить окончательную версию коалиционного соглашения, текст которого должны будут одобрить советы уполномоченных трех политических сил.

По словам Каи Каллас, появление нового правительства - дело ближайших недель.

Переговоры о новой коалиции между реформистами, Isamaa и соцдемами начались 13 июня. Предыдущее правительство, в которое входили Партия реформ и Центристская партия, развалилось 3 июня.