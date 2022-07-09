Фонд президента Кальюлайд перечислил независимым СМИ Украины 38 000 евро

„Война продолжается уже более четырех месяцев. На фоне всего этого ужаса приятно видеть, что мы не так быстро забываем про украинцев“, — сказала президент Керсти Кальюлайд. „Мы понимаем, что они борются и за нас тоже и что им для этого необходима помощь. Да, военные в том числе, но и остальное общество тоже нуждается в большой поддержке. Так же как и независимая пресса, доходы которой в конце февраля в большой степени испарились, но от которых она зависит сейчас, возможно, больше, чем когда-либо.“