Фонд президента Кальюлайд перечислил независимым СМИ Украины 38 000 евро
Вчера Фонд президента Кальюлайд передал 38 тысяч евро, собранных при поддержке жертвователей, независимым украинским медиа-каналам. Всего через фонд украинским СМИ было пожертвовано 249 000 евро.
В последнем раунде пожертвований фонд поддержал четыре украинских независимых СМИ: „Украинская правда“, „Новое время“, „Рубрика“ и Kyiv Independent.
Пожертвования поступили от многих людей и организаций, в размере от нескольких евро до нескольких десятков тысяч. Среди прочих крупное пожертвование сделала корейская организация по оказанию помощи при стихийных бедствиях „Мост надежды“, кроме того, студенты Тартуского прикладного колледжа также собрали деньги для фонда.
„Война продолжается уже более четырех месяцев. На фоне всего этого ужаса приятно видеть, что мы не так быстро забываем про украинцев“, — сказала президент Керсти Кальюлайд. „Мы понимаем, что они борются и за нас тоже и что им для этого необходима помощь. Да, военные в том числе, но и остальное общество тоже нуждается в большой поддержке. Так же как и независимая пресса, доходы которой в конце февраля в большой степени испарились, но от которых она зависит сейчас, возможно, больше, чем когда-либо.“